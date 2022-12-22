Bakan Varank: Enerji maliyetlerinden sanayici mustarip

Denizli’de model fabrika temeli atan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayiciye yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmasını önerdi; “Sanayicimiz enerji maliyetlerinde oluşan tablodan mustarip, bunun farkındayız” dedi.

Selami AYDIN

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi, açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Bakan Varank'ın programı Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin açılışıyla başladı.

Törende konuşan Varank sanayiciler ile enerji maliyetleri konusunu görüştüklerini belirterek; “Biraz önce içeride arkadaşlarımızla müzakere ettik. Enerji maliyetlerinde oluşan tablodan sanayicilerimiz tabii ki muzdaripler, bunun farkındayız. Ama bakın model fabrika dediğimiz husus sanayiciye şu imkânı getiriyor. Hiçbir yatırım yapmadan sadece süreçlerinizi yalınlaştırarak, proseslerinizi optimize ederek, tedarik süreçlerinizi bir yola koyarak verimliliklerinizi yüzde 20-30 artırma imkânınız var. İşte model fabrika gibi yatırımlar bunları sağlıyor” diye konuştu.

‘GES YATIRIMI ÖNERDİ'

Bakan Varank, kent genelinde 150'nin üzerinde fabrikanın hali hazırda kullandığı lisanssız GES yatırımlarını işaret ederek; “Güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan faydalanmamız lazım. Bunları devreye aldığımızda rekabetçiliğimiz çok daha artmış olacak çok daha ileri seviyeye gelmiş olacak. Biz bakanlık olarak ortak kullanım tesisleriyle girişimcilerin yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MUHALEFETİ DALLAS DİZİSİNE BENZETTİ'

Törendeki konuşmasında muhalefete de yüklenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şunları söyledi;

*Seçime kalmış altı ay. Ortada bir rakibimiz yok. Altılı masaya bakıyorsunuz sürekli birbirleriyle uğraşıyorlar. Siyaseti öyle bir yere çektiler ki; sürekli vatandaş nezdinde siyasetin itibarı da ayaklar altına alınıyor.

*Biri çıkıyor diyor ki; ‘Benim İmamoğlu ile ilişkim baba oğul ilişkisi…' İmamoğlu çıkıyor diyor ki; ‘Ben Meral Akşener'e abla diyorum…' Öbürü çıkıyor diyor ki; ‘CHP ailesinin adayı mutlaka Kılıçdaroğlu'dur….'

*Dinlediğinizde siyaset izlemiyorsunuz. Eskiden bir Dallas dizisi vardı. Sanki Dallas dizisini seyrediyorsunuz. Siyasetin amacı çözüm üretmektir. Vatandaşa alternatif ortaya koyabilmektir.

*Bizim muhalefetimiz anca tiyatro oynuyor, dizi film çeviriyor. Böyle netice alacağını sanıyor. Biz onlara takılmıyoruz. Biz gündemimize odaklanıyoruz.

‘EN YÜKSEK DOLAR KURU OLAN ASGARİ ÜCRET'

Yeni asgari ücrete ilişkin de konuşan Varank şu ifadeleri kullandı:

*Biz gündemimize odaklandık. Dallas dizisini izlemeyi tercih etmiyoruz. Çok güzel neticeleri hep beraber alacağız. İş dünyasında bu potansiyel var. Bugün asgari ücret belli oldu. 8 bin 506 lira… Hani bazı ekonomiciler var.

*Sadece dolar kuruyla hesaplayıp ekonomici olduklarını zannediyorlar. İşte 8 bin 506 lira dolar kuru anlamında 20 yıllık iktidarımızda da en yüksek dolar kuru olan asgari ücret.

*Bu da çalışanlarımıza hayırlı olsun. İş dünyamızın 100 liralık katkısını da 250 liraya çıkardık. Orada da işverenlerimizin elini biraz rahatlatmak istiyoruz.