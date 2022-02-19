Kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları belirlendi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları tespit edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığının parasal sınırlar ve oranları içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2022’den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 15,75 olarak uygulanacak.

PARASAL SINIRLAR DA BELİRLENDİ

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı, 2 bin 260 TL ile 38 bin 600 TL arasında değişecek.

Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları, 1235 TL ile 909 bin 960 TL arasında belirlenirken, en yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.

Özel bütçeli idareler için avans sınırları da 2 bin 370 TL ile 1 milyon 714 bin 125 TL arasında değişen miktarlarda belirlendi.

İlginizi Çekebilir Ticaret Bakanlığı'ndan yumurta işletmelerine müfettiş

İlginizi Çekebilir İneği kesmek sağmaktan daha kârlı