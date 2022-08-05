Balon balığı avcılığına verilen ödeme desteği artırıldı
Ülke karasularında görülen istilacı balon balığının avlanması için verilmekte olan destek tutarı adet başına 5 TL'den 12.5 TL'ye çıkarıldı.
Ülke karasularında görülen istilacı balon balığı türlerinin avlanması için devlet tarafından verilen destek ödeme tutarı bazında artırıldı, miktar bazında düşürüldü.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu balığın Lagocephalus scelerarus türünün avlanması için verilmekte olan destek tutarı adet başına 5 TL’den 12.5 TL’ye, diğer türlerin avlanması için verilen destek 0.50 TL 2.5 TL’ye çıkarıldı.
1 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Destekte miktarlar ise Lagocephalus scelerarus türü için 500 bin adetten 200 bin adede, diğer türler için 5 milyon adetten 1 milyon adede düşürüldü.
Karar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. (REUTERS)