Balon balığı avcılığına verilen ödeme desteği artırıldı

Ülke karasularında görülen istilacı balon balığının avlanması için verilmekte olan destek tutarı adet başına 5 TL'den 12.5 TL'ye çıkarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülke karasularında görülen istilacı balon balığı türlerinin avlanması için devlet tarafından verilen destek ödeme tutarı bazında artırıldı, miktar bazında düşürüldü.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu balığın Lagocephalus scelerarus türünün avlanması için verilmekte olan destek tutarı adet başına 5 TL’den 12.5 TL’ye, diğer türlerin avlanması için verilen destek 0.50 TL 2.5 TL’ye çıkarıldı.

1 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Destekte miktarlar ise Lagocephalus scelerarus türü için 500 bin adetten 200 bin adede, diğer türler için 5 milyon adetten 1 milyon adede düşürüldü.

Karar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Balon balığı avlayana para verilecek

İlginizi Çekebilir Balon balığı getiren balıkçıya 5 TL

İlginizi Çekebilir Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi

İlginizi Çekebilir Siyanürden daha güçlü! Balon balıkları üzerine çığır açacak buluş