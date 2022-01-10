Bankalara 21 Ocak uyarısı: Dövizi TL’ye çevirmezlerse kârları etkilenecek

Bloomberg Intelligence Analisti Tomasz Noetzel, özel bankaların 21 Ocak’a kadar döviz varlıklarının yüzde 10’unu Türk lirasına çevirmediği takdirde yeni zorunlu karşılık düzenlemesinden dolayı ödeyecekleri komisyonların vergi öncesi kârlarını etkileyebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg Intelligence Analisti Tomasz Noetzel, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve Akbank'ın 21 Ocak'a kadar Döviz varlıklarının yüzde 10'unu Türk lirasına çevirmedikleri takdirde yeni zorunlu karşılık düzenlemesinden dolayı komisyon ödeyeceklerini açıkladı. Noetzel bu komisyon ödemelerinin vergi öncesi kârları etkileyeceğini belirtti.

KOMİSYON ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR

Dört özel bankanın döviz cinsi mevduatlarının toplamının 104 milyar dolar olduğunu ve bunun toplam mevduatlarının yüzde 60'ını oluşturduğunu belirten Noetzel, bunun yüzde 10'unun 21 Ocak'a ve toplamda yüzde 20'sinin ise 18 Mart'a kadar Türk lirasına çevrilmediği takdirde bankaların yüzde 1,5 zorunlu karşılık komisyonu ödemek zorunda kalacağını söyledi.

TCMB KARAR ALMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki uygulayacağını açıklamıştı. Ayrıca TCMB aralık ayı sonunda aldığı kararda, kendi nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlarla ilgili komisyon uygulamaya karar vermişti.

Üçüncü çeyrek finansalları dikkate alındığında İş Bankası'nın vergi öncesi kârının yüzde 9'unun risk altında olduğunu vurgulayan Noetzel, geri kalan üç özel bankanın da vergi öncesi kârlarında yüzde 5-6'lık bir düşüş riski olduğunu belirtti.

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