Bankalardan 13 milyar vergi alınacak

KKM zengini olan bankalardan, Kurumlar Vergisi’nde yapılan artışla 3 milyarı bu yıl olmak üzere iki yılda 13 milyar lira ek para toplanacak.

Erdoğan SÜZER

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Kur Korumalı Mevduat hesabı (KKM) ve enflasyondaki hızla artış sayesinde kârları 4'e katlanan bankaların ödeyeceği Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifinde yer alan maddenin uygulanmasıyla birlikte bankalardan bu yıl 3 milyar lira, önümüzdeki yıl da 10 milyar lira ilave vergi toplanacağı hesaplandı.

GEÇİCİ DÜZENLEME

Yürürlükteki Kurumlar Vergisi düzenlemesine göre, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, döviz büroları, elektronik ödeme ve para kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve emeklilik şirketlerinden yüzde 25 oranında Kurumlar Vergisi alınıyor. Hükümet bu oranın 2021 yılında yüzde 25, 2022 yılında da yüzde 23 olarak uygulanması için geçici düzenleme yapmıştı.

ŞİMDİ KALICI OLUYOR

Yeni torba yasa teklifiyle yasada yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı kalıcı olarak yüzde 25'e çıkarılıyor. Ayrıca teklife eklenen geçici bir maddeyle 2022 yılı kazançlarının da yüzde 23'ten yüzde 25'e çıkarılması öngörüldü. Düzenlemenin etki analizini yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi'nin bu yıl 2 puan artırılmasıyla 3 milyar lira, 2023'te 5 puanlık artışın devreye girmesiyle de 10 milyar lira gelir sağlanacağını hesapladı.

Krediye gidecekti maliye kaptı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankalardan kaynağı reel sektöre ucuz kredi olarak aktarmalarını istemişti. Ancak Hazine elini çabuk tuttu, hükümetin yanlış sisteminden kaynaklanan kârın bir bölümünün bütçeye akmasının yolunu açtı.

Bankalara akan kaynak bütçeye alınmış olacak

Kur Korumalı Mevduat hesabıyla (KKM) birlikte faiz oranı yüzde 14-17 aralığında sabitlendiği için normalde enflasyonla birlikte yüzde 20-23'lere yükselmesi öngörülen mevduat faizleri de sabitlenmiş oldu. Aradaki fark bankaların kasasına girerken, oluşan kur farkı Hazine'nin sırtına kaldı. Kurumlar Vergisinin yüzde 25'e çıkarılmasıyla, bankalara akan KKM destekli kaynak bütçeye alınmış olacak.