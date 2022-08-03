Bankaların net kârında 4 kat artış

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 400 artarak 169.15 milyar liraya yükseldi.

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Bankacılık sektörünün net kârı, TÜFE’ye endeksli tahvil gelirleri ve politika faizinden sağlanan düşük maliyetli fonlamanın etkisiyle 2022 Ocak–Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 artarak 169.15 milyar TL’ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haziran verilerine göre, kamu bankalarının net kârı yüzde 466 artarken, yerli özel bankaların yüzde 438, yabancı bankaların ise yüzde 322 artış gösterdi.

KREDİ ARTIŞI KAMU BANKALARINDA YÜZDE 56.5

TCMB’nin yüzde 14 olan politika faizi ile düşük maliyetle borçlanan bankaların haziran itibarıyla yıllık bazda net faiz gelirleri ise yüzde 204 artarak yaklaşık 285 milyar liraya yükseldi.

BDDK’nın haziran sonu verilerine göre, sektörün kredileri yıllık bazda yüzde 60.3 artarak 6.3 trilyon liraya çıkarken, geçen yıl sonuna göre kredilerdeki artış ise yüzde 28.1 oldu.

Kredi artışı yıllık bazda kamu bankalarında yüzde 56.5 olurken, bu oran yerli özel bankalarda yüzde 63.7, yabancı bankalarda ise yüzde 63.6 oldu.

Sektörün 2021 sonuna göre aktif büyüklüğü yüzde 27.1 artarak 11.7 trilyon liraya çıkarken, mevduatlar da aynı dönemde yüzde 28.1 artışla 6.8 trilyon liraya ulaştı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı haziran itibarıyla yüzde 2.49, sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 18.05 oldu. (REUTERS)

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