Batılı şirketler Rusya’dan çıkıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Batılı devletler Rusya'ya karşı yaptırımlarını sıkılaştırırken, enerji devi BP, HSBC ve dünyanın en büyük uçak kiralama şirketi AerCap gibi birçok şirket Rusya'dan çıkma kararı alıyor.

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Batı ülkeleri, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmak, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmak ve Moskova’nın 630 milyar dolarlık döviz rezervlerini kullanabilmesini sınırlamak da dahil olmak üzere bir dizi önlemle Rusya’yı cezalandırmaya yönelik adımlar attı.

Ruble %30’a varan değer kaybederken dolar/ruble tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı .Rusya merkez bankası politika faizini %20’ye çıkardı, borsaları ve türev piyasalarındaki işlemleri kapattı ve aracı kurumlara yabancı tüzel kişilerin ve bireylerin Rus menkul kıymetlerini satmasına engel getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Rusya’nın en büyük yabancı yatırımcısı BP , hafta sonu devletin kontrolündeki Rosneft’tteki %20 hissesini elden çıkaracağını açıklamıştı.

BP söz konusu kararı İngiliz hükümetiyle yaptığı görüşmelerin ardından aldı. ABD firması ExxonMobil, Fransız Total Energies ve İngiliz Shell SHEL.L gibi Rus petrol ve gaz projelerinde hissesi olan diğer Batılı şirketler de Rusya’da çıkma konusunda baskı altında.

Norveçli enerji şirketi Equinor da Rusya’daki ortak girişimlerinden çıkma kararı aldı. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç varlık fonu ise yaklaşık 25 milyar Norveç kronu (2.8 milyar dolar) değerindeki Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

Avustralya varlık fonu da, Rusya’da işlem gören şirketlerdeki hisselerini azaltmayı planladığını açıkladı.

İngiliz HSBC HSBA.L, yaptırımlardan etkilenen en büyük ikinci banka olan VTB de dahil olmak üzere bir çok Rus bankasıyla ilişkilerini sona erdirmeye başladığını açıkladı.

Filosunun yaklaşık %5’ini Rus havayollarına kiralayan dünyanın en büyük uçak kiralayacı şirketi İrlandalı AerCap Holdings ., Rus havayollarına uçak kiralamayı durduracağını açıkladı.

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