Bayram geçti müjde ortada kaldı

Sağlık çalışanlarına verilen sözler unutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart’ta sağlıkçıların maaş ve mali hakları için iyileştirme sözü vermişti ancak 41 gün geçmesine rağmen ‘5 müjde’den biri bile gerçekleşmedi.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği ‘5 müjde' ortada kaldı. Tıp Bayramı'nın üzerinden 1 aydan uzun süre geçmesine rağmen verilen sözlerden bir tanesi bile hayata geçirilmedi.

VAATTEN ÖTEYE GEÇMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçıların maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler yapacakları sözünü vermişti. Sağlıkçıların düşük gelir elde etmelerine neden olan ikili bordrodan tekli bordroya geçileceği sözünü de veren Erdoğan, aile hekimlerinin ücretlerini de artıracaklarını müjdelemişti.

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, 5 müjde açıklamasının üzerinden 36 gün geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadığını söyledi. Dr. Uğur, “Müjdelerin açıklandığı gün bunların vaatten öteye geçip geçmeyeceğini zamanın göstereceğini söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktora 5 bin lira zam yapacağız, emeklilere de yansıyacak' dediği günden bugüne de 143 gün geçti. Önceki sözler de, bayramda verilen sözler de buhar olup uçtu. ‘Rabbim eksikliklerini göstermesin' denilen sağlıkçılar yokluğa, yoksulluğa terk edildi” dedi.

‘Bir gecede çözülür'

Dr. Derya Uğur, şimdi aynı müjdelerin Ramazan Bayramı işaret edilerek gündeme getirilmeye başlandığını belirterek, “İstenirse maaş sistemi bir gecede düzelir, sağlık çalışanlarının yoksulluğu bir gecede biter” dedi.