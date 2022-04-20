Bayramda ağzımızın tadı kaçacak

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayram şekeri fiyatlarının ciddi biçimde pahalı olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayram öncesinde pastacılık sektöründeki son durumu anlattı.

SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan Kahveci, “Pahalılık ve yüksek enflasyondan pastacılık sektörü de etkilendi. Toz şeker ve girdiler çok arttı, Ramazan Bayramı şekerleri de ciddi biçimde pahalı olacak. Meslektaşlarımız pahalılık nedeniyle sıkıntılı, kâr edemiyorlar'' dedi.

Kahveci şunları söyledi:

HER ŞEY ARTTI: 120-130 liraya almış olduğumuz nebati yağlar, şu anda 500 lira. 210 liraya aldığımız 18 litrelik teneke kutu, 700 lira oldu. Bayramda şeker fiyatları henüz belli olmamakla beraber, çok artacağını öngörüyoruz. Özellikle özel sektörün üretmiş olduğu toz şeker çok pahalı ve girdiler de arttığı için bayram şekeri de maalesef pahalı olacak. Önümüz düğün sezonu ama düğün pastalarımızda da, pastanelerimizde de ürünlere çok zam yapılmadı. Zamları yansıtamadık, çünkü müşterilerimizin alım gücünü azaldı.

SEKTÖRÜ VURDU: Pahalılık ve yüksek enflasyonu bizim sektörü de vurdu. Hem ciromuz hem de kar marjımız düştü. Buna rağmen müşterilerimizin alım gücünü düşünerek fiyatları en alt seviyede tutmaya çalışıyoruz. Zamlar yüzde 30'u geçmedi. Esnafımızın serzenişleri de var. Un fiyatları, ham madde, nebati yağ, ayçiçeği yağında çok ciddi bir fiyat artışı var. Kâr edemiyorlar. Pastacılara da destek verilmeli.

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