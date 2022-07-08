Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz… O projeler hariç

Bu gece yarısından başlamak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile köprülerde geçişler bayramda ücretsiz olacak. Özel şirketler tarafından işletilenlerde ise ücretsiz geçiş yok.

Sozcu.com.tr

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Kurban Bayramı’nda bu gece yarısından başlamak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücretsiz olacak.

Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılan ve özel şirketler tarafından yaptırılıp işletilen köprü ve otoyollarda ise bayramda ücretsiz ya da indirimli geçiş olmayacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Aynı kararla, 9 Temmuz’dan başlamak üzere belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanacaklar da söz konusu kararname dışında tutularak, belediyelere bu yönde ücretsiz hizmet verebilme imkanı tanındı.

Bu kapsamda 9 Temmuz’dan başlamak üzere Kurban Bayramı ve 15 Temmuz anma etkinlikleri süresince Başkentray, Marmaray ve İzban seferleri de ücretsiz olacak.

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