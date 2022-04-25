BBVA’dan Garanti’de alım teklifini yükseltme kararı

BBVA, Garanti Bankası hisseleri için gönüllü alım teklifini 12,20 TL'den 15 TL'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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İspanyon BBVA, Garanti Bankası’nda kendisine ait olmayan hisseleri almak için yaptığı gönüllü pay alım teklifinde fiyatı yükseltti.

Garanti BBVA tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, Kasım 2021’de hisse başına 12,20 TL olan teklif, 15 TL’ye yükseltildi.

BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Garanti hisseleri için gönüllü pay alım teklifinin geçerli olduğu son tarih de iki hafta uzatılarak 18 Mayıs olarak belirlendi.

BBVA, elindeki hisseleri satmak isteyen yatırımcılardan olan talepleri 4 Nisan’da almaya başlamıştı. Açıklamada yeni ile eski teklif arasındaki 2.8 lira farkının, yeni fiyat açıklanmadan önce satmaya karar veren yatırımcılara da ödeneceğini belirtti.

Garanti BBVA hissesinin fiyatı, 22 Nisan Cuma seansını 14,19 TL seviyesinde kapatmıştı. 15 TL’lik teklif fiyatına göre Garanti BBVA’nın piyasa değeri 63 milyar TL oluyor.

GARANTİ’DEN YÜKSEK KÂR

Öte yandan, Garanti BBVA, 2022’nin ilk çeyreğinde 8,2 milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 2,7 milyar TL idi. Böylece banka, ilk çeyrekte, piyasa değerinin yaklaşık sekizde birine denk net kâr elde etmiş oldu.

Yüksek faiz marjı, kur korumalı mevduat ve enflasyona endeksli tahviller, bankaların yılın ilk çeyreğinde kârlarını katlamalarında etkili olmuştu.

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