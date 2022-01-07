BDDK’dan şirketler için yeni kredi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 500 milyon TL ve üzerinde sektörde kredisi olan şirketlerin yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe gitti.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), internet sitesinden yaptığı duyuruyla şirketlerin kullanacağı kredilerle ilgili bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Buna göre BDDK, 500 milyon TL ve üzerinde sektörde kredisi olan şirketlerin yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe gitti.

Bu değişiklikle, döviz kurundaki hızlı artış ya da başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren, fakat sözleşme imzalama imkânı bulamayan şirketlere, tabi oldukları 2021 sonuna kadar bir derecelendirme şirketiyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacak.

‘HANGİ TARİHTE KAPSAMA ALINDIĞI BAKILMAKSIZIN’

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Derecelendirme notu alma zorunluluğu kapsamındaki şirketlerin hangi tarihte bu kapsama girdiğine bakılmaksızın, kredi başvurularında kredi kullanım onayı için yetkili bir derecelendirme kuruluşundan alınmış geçerli bir derecelendirme notunun veya yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme sürecinin başlatıldığına dair tevsik edici bir belgenin kredi başvurusu yapılan bankaya ibraz edilmesi yeterli olacak.”

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