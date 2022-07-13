Belediyenin büfe ihalesi yine yabancıya gitmedi

AKP’li Nevşehir Uçhisar Belediyesi’nin 700 bin TL’lik ahşap büfe ihalesi tanıdığa gitti. İhaleyi, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden geçen yıl istifa eden ve halen Nevşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi olan Bektaş Demir’in şirketi kazandı.

Deniz AYHAN

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Şirket, 22 Şubat'ta belediyeden 720 bin TL'lik Satış Üniteleri ve Ahşap Bank ihalesini de almıştı. Demir, kentteki kamu kurumları ve belediyelerden bugüne kadar toplam bedeli 2 milyon 949 bin lira olan 12 ihale aldı. Demir'in bir yılda yalnızca Uçhisar Belediyesi'nden aldığı ihale tutarı da 1 milyon 420 bin TL'ye ulaştı.

GÖREVİNDEN AYRILDI

AKP'li belediyenin ihalesini alan Bektaş Demir, Nevşehir Belediye Başkanı AKP'li Rasim Arı'nın yardımcısıydı. Arı'nın geçen yıl ocak ayında görevinden istifa etmesinin ardından Demir de Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden 5 Şubat 2021'de ayrıldı.