Benzinde indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzin fiyatlarında bu gece sınırlı da olsa indirim olacak.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları son günlerde küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle sert gerilerken, bu gelişme akaryakıt fiyatlarına sınırlı da olsa bu gece yansıyacak.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 25 kuruş düşecek.

Motorin fiyatlarında değişim olmayacak.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 316 ZAM

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bugün yaklaşık 27,51 TL seviyesinde. Bu rakam bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 256, yılbaşından bu yana yüzde 124 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bugün yaklaşık 29,94 TL. Bu rakam bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 316, yılbaşından bu yana yüzde 162 oldu.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.

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