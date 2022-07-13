Benzinde indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzin fiyatlarında bu gece indirim olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları son günlerde küresel ekonomik durgunluk endişeleriyle sert gerilerken, bu gelişme akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1,55 TL indirime gidilecek.

Bu indirimle birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul’da 23,67 TL, Ankara’da 23,78 TL, İzmir’de ise 23,8 TL olması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatları bu yıl hem petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmanın hem de dolar/TL kurundaki sıçramanın etkisiyle sert yükselmişti. Benzin bundan bir yıl önce 7,8 TL, yılbaşında ise 12,3 TL idi.

PETROL GERİLEDİ

Petrol fiyatları dün nisandan bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına gerilemişti. Ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dönük beklentilerle Çin’de yaşanan corona virüsü kısıtlamaları fiyatların baskılanmasında etkili oldu.

Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Böylece benzin fiyatlarında 1,52 TL’lik indirim gerçekleştirilmiş oldu.

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