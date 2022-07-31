Besicilerin yem isyanı

Girdi maliyetleri ve yem fiyatlarındaki artıştan şikâyet eden besiciler, "Sütten kâr sağlayabilmek için 1 litre süt satıp 1,5 kilo yem alınabilmesi lazım. Biz 1 litre süte karşı 1 kilo yem bile alamıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde orta ölçekli bir hayvan çiftçiliğinde, büyükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Dündar'ın sorunlarını dinledi.

Ziyarette Gürer’e CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ve Niğde Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan'da eşlik etti.

Dündar, geçen yıl 75 ila 100 lira arasında değişen 50 kiloluk yemin torbasının bu yıl 345 liraya aldığını belirterek, “7 bin 300 liraya net süt veriyoruz, 7 bin 600 liraya yem alıyoruz. Bu şartlarda bu iş sürdürülemez” dedi.

‘İŞÇİ ALSAM BİR AY DAYANAMAM’

Dündar, “Dayanma gücümüzün nedeni şu: Ben çoluğum, çocuğumla beraber kendim üretiyorum. Kendim bakıyorum hayvanlara. Gece gündüz buradayım. Bu çiftlikte kendim uğraşmayayım, çiftliğe işçi alayım, biz bir ay dayanamayız” diye konuştu.

Sütten kâr sağlayabilmek için 1 litre süte karşın 1,5 kilo yem alınabilmesinin baz alındığını hatırlatan Dündar, “Ancak mevcut koşullarımızda 1 litre süte karşı 1 kilo yem bile alamıyoruz. Hayvan normalde 33 litre üzerinde süt verir. Ama gücümüz yeme yetmediği için mecbur kısmak zorunda kalıyoruz” diye konutu.

‘DEPOYU DOLDURUYORUM, BİR HAFTA GİTMİYOR’

Dündar küspe alamadığını belirterek, “Bize 1 ton küspenin posasını 1000 liraya verdiler. Sistem bu, düzen bu. Şu an 50 kiloluk torba yem 345 lira. Bir yıl daha dişimi sıkacağım. Seneye bu zaman aynı şekilde giderse bitireceğim. Mazot 30 liraya dayandı. Depoyu dolduruyorum bir hafta gitmiyor” ifadelerini kullandı.

VETERİNERLİK ÜCRETLERİ DE ARTTI

Geçen yıl 70 lira, 100 lira ve en fazlası 250 lira olan hayvancılıkta kullanılan ilaçların bu yıl 3-4 kat arttığına dikkat çeken yetiştirici Dündar, 250 liralık ilacın 1 yıl içinde 750 liraya kadar çıktığını, 15-20 lira olan serumun bile 100 lirayı geçtiğini ifade etti.

‘GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK ÖNLEM’ VURGUSU

Ömer Fethi Gürer işe, “Hayvancılık zor bir iş. 24 saat emek ister. Bu işi yapanları korumak desteklemek gerekir. Ulusal Süt Konseyi girdileri dikkate alarak tavsiye fiyatını besici mağdur etmeyecek biçimde güncellemelidir” dedi.

“Yem olmak üzere girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemler alınmalı” diyen Gürer, “Alanlarda gördüğümüz gebe, damızlık, süt inekleri kesime gönderiliyor. Bu durum hayvancılıkta derinleşen krizin habercisidir” diye konuştu.

Gürer, hayvancılık sektörüyle ilgilenen yurttaşların, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki taleplerini de yetkili kesimlere ulaştırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir ‘İktidar büyük ihtimalle havlu atacak'

İlginizi Çekebilir Fındık fiyatına tepki: 1 kg fındık satıp, 1 kg peynir alamazsınız

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan fındık alım fiyatı tepkisi: 'Bundan artık kimseye bir hayır yok'

İlginizi Çekebilir Fındık alım fiyatları belli oldu