‘Bıçak kemiğe dayandı’ dedi, hayvan çiftliğini satışa çıkardı: İşte süt üreticisinin hali

Ulusal Süt Konseyi'nin, maliyetlerdeki artışa rağmen üreticinin sattığı çiğ süt fiyatlarında artışa gitmemesi çiftçiyi isyan ettirdi. Ülke genelinde hayvanlarını kesime göndererek üretimden vazgeçen üreticilerden Ziya Yılmaz, 120’si sağmal, 280 baş sığırın bulunduğu çiftliğini satışa çıkardı.

Latif SANSÜR

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Aydın’ın Çine ilçesinde hem veterinerlik hem de besicilik yapan Ziya Yılmaz, 120'si sağmal, 280 baş sığırın bulunduğu çiftliğini satışa çıkardı.

Üretimden uzaklaşmaya zorlandıklarını belirten Yılmaz, “Maliyetler üç katına çıkmasına rağmen et ve süt aynı oranda artmadı, gelir gideri karşılamıyor. Ulusal Süt Konseyi (USK) sıfır zam kararı verince artık bıçak kemiğin yarısına dayandı” dedi.

‘BİR KİLO SÜT İLE 1.4 KİLO YEM ALINABİLMELİ’

Çine’de 40 yıldır veterinerlik ve 28 ortağı ile besicilik yapan Ziya Yılmaz, girdilerdeki artışlara rağmen USK'nın süte sıfır zam vermesine tepki olarak 280 baş sığır ve son teknoloji ile donatılmış, 5 dekar kapalı alanı olan besi çiftliğini satışa çıkardı.

SÖZCÜ muhabirine konuşan Yılmaz, üretmekten kaçmadıklarını, ancak kaçmaya zorlandıklarını anlattı.

Süte zam yapılması halinde enflasyonun artacağının dile getirildiğini belirten Yılmaz, “Aradaki farkı devletin destekleme olarak ödeyerek bu handikapı giderebileceği düşünüyorum. Yani desteklemeyi 2 TL yaparsınız sanayicinin alış maliyeti artmadığı için raf fiyatı da sabit kalmış olur” dedi.

“Burada total rasyon-süt paritesi dikkate alınarak bir fiyatlama yapılmalı. Yani 1 litre süt ile 1.4 kg yem satın alınabilmelidir” diyen Yılmaz, şöyle dedi:

“Aksi takdirde anneyi keserek hem etten hem de sütten yoksun kalıyoruz ve bunun da sonu geçmiş dönemlerde olduğu gibi, talep artar arz azalır fiyatlar zamlanır. Bu durumu ithalat yolu ile çözmeye kalkarsınız, onun için de dolarınız yok. Sen kendi üreticini küstür sonrada yabancı üreticinin malına değer kat. İthalat lobilerine boyun eğmemek lazım.”

‘ÜRETMEKTEN KAÇMIYORUZ, KAÇMAYA ZORLANIYORUZ’

Sürekli artan nüfus artışının temel gıda maddeleri olan et ve süte ilgiyi de arttıracağını belirten Yılmaz, ”Bu nedenle devlet tarımsal destekleri yasalarda yer aldığı gibi Gayri Safi Milli Gelirin yüzde 1 buçuğu oranında yapsın bu bize yeter. Üretici para kazandığı sürece sektörde kalır, köyde ise köyünde, kırsalda ise kırsalda kalır” dedi,

“Üretim artar, tüketiciler de makul olan fiyatlarla ürünleri satın alır sağlıklı beslenir sağlıklı nesiller ortaya çıkar” diyen Yılmaz, “Bizler üretmekten kaçmıyoruz, ama kaçmaya zorlanıyoruz. Üretmeden büyüyüp, gelişemeyiz. Dışa bağımlı kalırız. Elin oğlu bizi parmağında oynatır. Üretmekten başka çıkar yolumuz yok” diyerek sağlıklı nesiller için üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

‘AİLE İŞLETMELERİNİN YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kimsenin umurunda olmadığını kaydeden Ziya Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Küçük ve aile işletmelerinin bu fiyatlarla ayakta durması mümkün değil. Yok olup gidecekler. İşsizlik, kente göç artacak, sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkacak. Yerlerini çok büyüklükte işletmeler dolduracak.

Son günlerde büyük süt sanayicilerinin de süt hayvancılığına soyunduklarını da biliyoruz. İhtiyaçlarının bir kısmını kendi üretimleri ile karşılama cihetine gidecekler. Küçük ve orta ölçekli işletmeler kimsenin umurunda değil.”

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