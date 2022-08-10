Biden’dan Çin’e karşı çip imzası

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin bilim ve teknoloji alanında Çin’le daha iyi rekabet edebilmesi için 52,7 milyar dolarlık devlet desteği içeren tasarıyı onayladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde yarı iletken üretimi ve araştırmaları için 52,7 milyar dolar büyüklüğünde devlet yardımı içeren bir tasarıyı imzaladı.

Tasarı ABD’nin, Çin’in bilim ve teknoloji alanlarındaki girişimleri karşısında daha rekabetçi olmasına olanak sağlayacak.

10 YILDA 200 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Biden kararı nesilde bir görülecek bir yatırım olarak nitelendirirken, böylece geleceğin Amerika’da inşa edileceğini söyledi. Tasarı, ABD’nin Çin ile daha çok rekabet edebilmesi için bilimsel araştırmalara 10 yıldan uzun bir süre boyunca 200 milyar dolar yatırım yapılmasına olanak sağlıyor.

Yine de, bu yatırımlara yönelik finansman oluşturulması için Kongre’de ayrı ödeneklerin kabul edilmesi gerekecek.

ÇİN: SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ

Yarı iletkenlere ilişkin tasarıya tepki gösteren Çin’in Washington büyükelçiliği ülkesinin tasarıya “sert şekilde karşı çıktığını” söyledi ve tasarıyı “soğuk savaş zihniyetinin” bir kalıntısı olarak nitelendirdi. (REUTERS)

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