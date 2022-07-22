Bir gün değil her gün zam var

Gıda fiyatlarındaki artışlar durdurulamıyor. Fiyatları gören vatandaş ya gram gram alıyor ya da tezgahtan eli boş dönüyor.

Batuhan SERİM

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Hayat pahalılığı her geçen gün rekor tazeler hale geldi. İstanbul Eminönü Çarşısı'nda da etiketlere ateş düştü. Kirazın kilo fiyatı 100 lirayı, eriğin kilo fiyatı 80 lirayı, hurmanın kilo fiyatı 240 lirayı, fıstığın fiyatı 300 lirayı, incirin fiyatı 120 lirayı gördü.

Hal böyle olunca vatandaşlar etiketlere bakıp, elleri boş dönmek zorunda kaldı. Yurttaşlar, “Önceden gelip buradan kilo kilo alıyorduk, şimdi fiyatlar böyle olunca alamıyoruz” dedi.

DOYUMLUK DEĞİL TADIMLIK

Ucuzluğuyla bilinen Eminönü Çarşısı'nda gün kurusunun kilogramı 220 liraya, hurmanın kilogramı 240 liraya, incirin kilogramı 120 liraya, fıstığın kilogramı 300 liraya, fındığın kilogramı 180 liraya, cevizin kilogramı 220 liraya satılıyor.

Bazı tezgahlarda kirazın kilogramı 100 lirayı, papaz eriğinin kilogramı 80 lirayı, kayısının kilogramı 60 lirayı görürken beyaz incirin kilogramı ise 160 liraya dayandı. Fiyatlara bakan bir vatandaş “Bir gün değil, her gün zam var. 60 senedir burada yaşıyorum, böyle rezalet görmedim” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Eskisi gibi alışveriş yapamamaktan dert yanan Sevgi Hanım da, “Doyumluk değil de tadımlık alıyoruz” dedi.

Eskiden kiloyla alışveriş yaparken şimdi gramla alabildiğini veya hiç alamadığını dile getiren Ayşe Çalık da “Emekliyiz, elimiz boş dönüyoruz. Torunlarımın her istediğini alamıyorum. Önceden gelip buradan kilo kilo alıyorduk. Şimdi 250 gram, 250 gram alıyoruz…” ifadelerini kullandı.

Stoklar tükenirse fiyatlar yine artacak

Marketlerde domatesin kilogramı 17.90 TL'den, biberin kilogramı 17.95 TL'den, salatalığın kilogramı ise 9.90 TL'den satılıyor. Eminönü Çarşısı esnafından Fettah Özgür, fahiş fiyatlara ilişkin şunları söyledi: “Satışlar bu sene yüzde 60 düştü. Peynir fiyatları 79 liradan başlıyor, 115 liraya kadar… Eskiden 3-5 kalıp peynir alan şu an yarım kalıp alıyor. Canı her şeyden almak istiyor ama cebine bakıyor, parası yok, alamıyor. Yeni bir zam da kapıda. Elimizdeki stoklar bittikten sonra yaklaşık yüzde 35, yüzde 40 zam gelecek. 98 liralık peynir 120 lira olacak.”