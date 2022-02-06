Bitcoin geri döndü: Kritik seviye aşıldı

Lider kripto para Bitcoin, 37 bin 300 dolar seviyesinden 41 bin 600 doların üzerine çıkarak bir gün içerisinde yüzde 12’ye yakın değer kazandı. Lider kripto para son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıkamayan ve geçtiğimiz kasım ayında gördüğü zirveden itibaren düşüş trendi devam eden Bitcoin, haftasonu 40 bin dolar seviyesini kırarak 41 bin doların üzerine ulaştı.

Bitcoin, hisse senedi piyasalarındaki hareketliliği yakından takip ederken ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını hızlandıracağına dönük işaretleri de yakından izliyor.

Bitcoin’de haftasonu yaşanan hareketlilik Ethereum, Solana gibi kripto paraları da etkiledi. Ancak Bitcoin kasım ayında ayında ulaşılan ve tüm zamanların rekor seviyesi olan 69 bin dolar seviyesine oldukça uzak.

ETHEREUM DA HAREKETLENDİ

Bitcoin’deki son fiyat hareketi lider kripto paranın ekim ayından bu yana gördüğü en büyük günlük kazanç oldu. Geçtiğimiz cuma günü sert yükseliş kaydeden Bitcoin’in yanında ikinci en büyük kripto para olan ethereum da yüzde 11'in üzerinde primle 3 bin dolara yükseldi.

Bitcoin bugün 41 bin 600 dolar seviyesinde hareket ederken Ethereum 3 bin doların, Cardano da 15 doların üzerine çıktı.

AMAZON DOPİNGİ

Hisse senetleri genel olarak yatay seyretse de e-ticaret devi Amazon’un bilançolarındaki olumlu veriler teknoloji hisselerinin toparlanmasına yardımcı oldu.

Geçtiğimiz hafta Facebook’un bilançosundaki olumsuz sonuçlar nedeniyle piyasalar oldukça zarar görmüştü. Ancak Amazon sonrası gelen toparlanma risk iştahının artması ile birlikte Bitcoin’i de ateşledi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan varlık yönetimi şirketi Miller Tabak + baş piyasa stratejisti Matt Maley, “Facebook’un aksine Amazon’un kazançlarının Google ve Microsoft’a benzer şekilde gelmesi, yatırımcılara riske dayalı ticarete yeniden girme konusunda daha fazla güven verdi” dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Ayrıca cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden güçlü gelmesi sonucu Bitcoin’in negatif etkilenmesi bekleniyordu. Çünkü bu veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştıracağı yönündeki beklentiyi destekler nitelikteydi. Ancak Bitcoin’deki hareketlilik ters yönde oldu.

Bundan önceki dönemde genel olarak Bitcoin sıkı para politikasına olumsuz reaksiyon göstermişti. İstihdamın artması, ücret artışlarıyla birleştiğinde zaten yüksek olan enflasyonun daha da yükseleceğinin ve Fed’in bu nedenle sıkılaştırma politikasını sertleştirebileceğinin işareti olarak görülüyor. Ancak bazı analistler sıkı para politikasının halihazırda fiyatlandığı görüşünde.

Yatırımcıların fikirlerini paylaştığı bir sosyal medya platformu olan Alpha Impact’in CEO’su Hayden Hughes konu ile ilgili olarak, “Sıkı para politikasını hızlandırma konusunda endişeler olsa da, hisse senedi piyasalarındaki son hareketler göz önüne alındığında 50 baz puanlık bir faiz artışının fiyatlandığına dair bir his var” dedi.

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