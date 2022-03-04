Bitcoin’de nükleer paniği

Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrali vurduğu ve santralde yangın çıktığı haberleriyle kripto paralarda düşüş görüldü. Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurduğu ve santralde bir binada yangın çıktığı yönündeki haberler tüm dünyada büyük endişe yarattı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santralindeki yangın, hisse senedi piyasaları ile birlikte kripto paralarda da gerilemeye neden oldu.

Dün 44 bin dolar seviyelerine yakın olan Bitcoin, bugün 41 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

Ethereum da yüzde 4'ün üzerinde düşüşle 2 bin 700 doların altını gördü.

İŞGALLE DALGALANDI

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçmiş, işgalin ilk gününde Bitcoin 35 bin doların altını görmüştü.

Daha sonra, Rusya'nın yaptırımları aşmak için kripto paraları kullanabileceğine dair haberlerle Bitcoin ve diğer kripto paralarda yükseliş görüldü.

Ancak çatışmaların ve yaptırımların büyümesi, küresel ekonomi ve piyasalara dair endişeleri artırınca kripto paralarda da gerileme başlamıştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İlerleyen saatlerde yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Energodar Belediye Başkanı Dmitro Orlov, bölgedeki çatışmanın sonlandığını söyledi.

Santralde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, “Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Putin'i nükleer terörizmle suçlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın dünyada nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçtiğini belirterek “Bir patlama olursa hepimizin sonu, Avrupa'nın sonu olur” demişti.

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