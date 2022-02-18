Bitcoin’de sert düşüş

Kripto para piyasasında Ukrayna-Rusya gerilimi ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilecek faiz artışının yaklaşması yüzünden Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto piyasalarında aşağı yönlü seyir sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da Rusya ve batılı güçler arasında süren gerilimde tansiyonun yükselmesi piyasaları da etkiliyor. Borsalarda aşağı yönlü seyir sürerken güvenli liman altın artıyor.

Riskli yatırım aracı olarak görülen kripto paralar ise geriliyor. Ayrıca merkez bankalarının sıkı para politikası döngüsüne girecek olması da piyasaları etkileyen bir başka gelişme.

UKRAYNA’DA KRİZ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam saatlerinde Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Elimizdeki her bulgu, Rusya'nın Ukrayna’ya girmeye ve Ukrayna’ya saldırmaya hazır olduklarını gösteriyor” dedi. Biden işgal ihtimalinin ise çok yüksek olduğunu söyleyerek, “Anladığım kadarıyla önümüzdeki birkaç gün içinde bu olacak” açıklamasında bulundu.

Bu açıklama Ukrayna’da tansiyonun sürdüğüne işaret eden bir gelişme olarak yorumlandı ve piyasaları etkiledi. Ukrayna’da çatışma çıkması konusundaki endişelerin yanı sıra piyasalarda huzursuzluk yaratan bir diğer unsur da faiz oranlarının görünümü. Fed’in yıl içerisinde yedi kez faizleri yükseltebileceği tahmin ediliyor.

FED GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR

ABD'de ve diğer gelişmiş ülkelerde süren yüksek enflasyon seyri ve para politikasındaki sıkılaştırma beklentilerinin yanında Fed'in ocak ayı toplantısının tutanakları paylaşıldı.

Tutanaklar, merkez bankasının faizleri yakın zamanda artıracağını ve enflasyon seviyelerini izlemeye devam edeceklerini gösterdi. Ayrıca yetkililerin, faiz artırımlarının hızına henüz karar vermediği de görüldü. Bu tutanakların ve enflasyon gelişmelerinin ardından uzmanlar faiz artışlarına ilişkin tahminleri artırdı.

Fed’in faiz artırımları da piyasadaki para bolluğunu azaltacak, ABD dolarının değerini artıracak ve dolayısıyla borsa, kripto gibi riskli yatırım araçlarının önünü tıkayacak bir gelişme olarak görülüyor.

UKRAYNA VE MERKEZ BANKALARI PİYASAYI ETKİLEDİ

Konuyu ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e değerlendiren risk yönetim şirketi BCMStrategy’nin CEO’su Barbara Matthews, “Avrupa ve Ukrayna’daki jeopolitik durumun etkisi var. Ancak, merkez bankalarının para politikasının piyasalarda yarattığı belirsizlik ve oynaklık yaratmaya devam etmesinin görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ukrayna’da gerilimin artması yatırımcının risk iştahını düşürürken bundan en çok etkilenen ise riski en yüksek yatırım olan kripto para oldu. Bunun yanında ABD’de tüketici enflasyonunun yüksek seyri ve Fed’in para politikasındaki sıkılaştırmayı hızlandıracağına dönük beklentilerin de etkisiyle Bitcoin'de dünden bu yana gerileme sürerken günlük değer kaybı yüzde 7’yi aştı. İkinci en büyük kripto para olan Ethereum’da ise günlük değer kaybı yüzde 6’nın üzerinde.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM.. 1 BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Dün 43 bin 885 dolar seviyesinde güne başlayan Bitcoin sabah saatlerinde önceki güne göre yüzde 7’lik değer kaybıyla 40 bin 735 dolar seviyesinden işlem görürken Ethereum ise 2 bin 908 dolar seviyesinden işlem gördü.

Cardano yüzde 3’lük değer kaybıyla 1,03 dolar seviyesinden, Solana ise yüzde 5’lik değer kaybıyla 95 dolar seviyesinden işlem gördü.

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