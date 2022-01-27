Bitocin’de toparlanmaya Fed engeli

Kripto piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından başlayan toparlanma durakladı. Fiyatlardaki geri çekilmede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz artışı için sinyalleri güçlendirmesi etkili oldu. Bu sırada IMF kripto paralarla ilgili bir araştırma yayınlayarak kriptoların yaratacağı finansal risklere karşı küresel bir düzenleme gerektiği konusunda ülkeleri uyardı.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) martta faiz artışına başlayacağı beklentisi kripto para piyasasını da etkiledi. Son iki haftadır düşüş eğilimde olan Bitcoin’de başlayan toparlanma sona erdi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklaması öncesi 38 bin doların üzerinde olan Bitcoin, açıklamadan sonra 36 bin dolar seviyelerine düştü. Sabah saatlerinde 36 bin 250 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin’deki günlük düşüş yüzde 3 oldu.

Bitcoin geçtiğimiz kasım ayında 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, bu hafta başında ise 33 bin dolar seviyelerine kadar inmişti.

Bitcoin’deki son haftalarda yaşanan düşüş, Rusya ve batılı güçler arasındaki gerilimin risk iştahını azaltması ve Fed’in sıkılaştırma sinyalleri nedeniyle gerçekleşmişti. Dipten yapılan alımlarla piyasa bir miktar toparlansa da uzmanlar işlem hacminin ve risk iştahının hâlâ düşük olduğunu belirtiyor.

ETHEREUM, CARDANO VE SOLANA FİYATLARI

Lider kripto para Bitcoin’in ardından en yüksek işlem hacmine sahip olan Ethereum da yüzde 1,5’lik kayıpla 2 bin 415 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Cardano 1,05 dolarla işlem görürken, dün 100 doların üstüne çıkan Solana ise sert düşerek 88 dolardan işlem gördü.

‘MARTTA FAİZ ARTIŞI FİYATLANIYOR’

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü’nün konu ile ilgili değerlendirme notlarında, Fed’in mart ayında faiz artıracağına ilişkin beklentinin fiyatlanmaya başlandığı belirtildi.

Notta, “Son zamanlardaki para girişleri ve borsalardan Bitcoin çıkışları göz önünde bulundurulduğunda 35 bin seviyesinden itibaren Bitcoin tepki verebilir ve bu da altcoinleri yeniden hareketlendirebilir” ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın kripto para ve madenciliği yasaklamayacakları yalnızca regüle edecekleri açıklaması yapmasının baskıyı hafiflettiğini belirten Süllü, “Bitcoin'de tüm senaryolar 35 bin üzerinde tutunmada geçerlidir. Fed'in atlatılması sonrası piyasada bir miktar rahatlama bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

IMF’DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Kripto piyasasında Fed etkisi devam ederken Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bloğunda bir rapor yayınlandı.

Kripto ve borsadaki değişimin pandeminin başlangıcından bu yana birbirine çok yakın şekilde ilerlediği belirtilen raporda bunun finansal piyasalar için nasıl bir risk olabileceğine ilişkin analizler yer aldı.

IMF araştırmacılarının ekonomi ve finans analizlerini paylaştığı IMF Blog’da yayınlanan analize göre, kripto varlıklar ve finansal piyasalar arasında giderek artan bir karşılıklı bağlantı olduğu tespit edildi.

Tobias Adrian, Tara Iyer ve Mahvash S. Qureshi imzasıyla yayınlanan analizde “Bitcoin gibi kripto varlıklar, dijital varlık devriminin ayrılmaz bir parçası olan az sayıda kullanıcı ile belirsiz bir şekilde olgunlaştı ve finansal istikrar endişelerini artırdı” ifadeleri kullanıldı.

2020 başlarında pandemi nedeniyle merkez bankalarının dünya çapında para politikalarını gevşetmeleri, kripto fiyatları ve ABD hisse senetlerini aynı anda yükseltti. Kolay küresel finansal koşullar ve daha fazla yatırımcı risk iştahı arasında büyük hisse senetleri ve Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar birlikte hareket etmeye başladı.

‘FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN RİSK, DÜZENLENMELİ’

Raporda kripto varlıklarının artık finansal sistemin kenarında olmadığı belirtilirken “Yüksek oynaklıkları ve değerlemeler göz önüne alındığında, artan birlikte hareket etme eğilimi, özellikle yaygın kripto benimsemesi olan ülkelerde yakında finansal istikrar için risk oluşturabilir” ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca kripto ekosisteminden kaynaklanan finansal istikrar risklerini azaltmak için kapsamlı, koordineli bir küresel düzenleyici çerçeve benimsemenin zamanı geldiğinin altı çizildi.

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