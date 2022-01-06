Bloomberg: BOTAŞ vadesi gelen borçlarını ödemek için para arıyor

Bloomberg, BOTAŞ'ın 2022 başlarında gerçekleştirmesi gereken bir ödeme için piyasadan para bulmaya çalıştığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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TL’nin geçtiğimiz yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetmesi ve Asya ile Avrupa piyasalarda doğalgaz fiyatlarının son 6 ayda 3 katına çıkması Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ni (BOTAŞ) zor durumda bıraktı.

ABD Merkezli finans ajansı Bloomberg, BOTAŞ’ın 2022 başlarında gerçekleştirmesi gereken bir ödeme için piyasadan para bulmaya çalıştığını iddia etti. Dolar üzerinden yapılan doğalgaz alışverişinde BOTAŞ’ın bazı borçlarını ödemekte zorlandığı iddia edildi.

Konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar, BOTAŞ’ın yaklaşan geri ödemeleri karşılamak için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kredi aradığını belirtti. BOTAŞ’ın borçlu olduğu kuruluşlar arasında Rus ihtalatçı Gazprom da bulunuyor.

365 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Görüşmelerin gizli olması nedeniyle ismini vermek istemeyen kişiler, şimdiye kadar bir grup yerel bankadan sadece 5 milyar lira (365 milyon dolar) temin edildiğini söyledi. Küresel gaz fiyatlarındaki ve Türk lirasındaki aşırı oynaklık nedeniyle bankaların döviz kredisi vermekte isteksiz olduğu aktarıldı.

BOTAŞ ve Türkiye Varlık Fonu konu ile ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Rus şirket Gazprom Export da konu ile ilgili bilgi vermedi.

Geçtiğimiz senenin kasım ayında Merkez Bankası BOTAŞ'a 2 milyar 226 dolarlık döviz satışı yapmış, bu rakam, aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçmişti.

5,75 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ ANLAŞMA

Bugün yapılan son açıklamaya göre, Gazprom Export, Türk Akım boru hattı üzerinden Türkiye’ye gaz sevkiyatı için BOTAŞ ile yeni bir anlaşma yaptı. Gazprom Export ile BOTAŞ arasında varılan anlaşmaya göre, gelecek 4 yılda Türk Akım üzerinden BOTAŞ’a yıllık 5,75 milyar metreküp gaz sağlanacak.

BOTAŞ, Türkiye’nin gaz ihtiyacının neredeyse yarısını Gazprom’la yaptığı uzun vadeli sözleşmelerle temin ediyor. Ayrıca Azerbaycan ve İran’dan boru hatları yoluyla gaz temin eden Türkiye, Nijerya ve Cezayir’den ise sıvılaştırılmış doğal gaz satın alıyor.

Ayrıca BOTAŞ’ın finansmanını desteklemek için hükümet 2020’de şirketin sermayesini üç kattan fazla artırarak 18,6 milyar liraya çıkardı. BOTAŞ’ın hızla büyüyen borç yükü de bir başka endişe kaynağı. Şirketin toplam borcu 2020’de beşte birden fazla artarak 54,8 milyar liraya yükseldi.

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