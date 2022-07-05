Bloomberg: Türkiye’de enflasyonun faturası şimdi de yumurtacılara kesiliyor

Bloomberg, Türkiye'de artan fiyatlar nedeniyle perakendecilerin ve üreticilerin baskı altına alındığını ve hükümetin son hedefinin yumurta üreticileri olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Türkiye’de artan fiyatlar nedeniyle perakendecilerin ve üreticilerin baskı altına alındığını belirterek hükümetin son olarak hedefe yumurta üreticilerini koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında fırsatçıları eleştirdiğini hatırlatan Bloomberg, Rekabet Kurumu’nun perakendeciler ve üreticiler üzerinde soruşturmaları ve denetimleri hızlandırdığını aktardı.

Burhan Yüksekkaş imzalı haberde yüksek enflasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fırsatçılık iddiasıyla perakendeci ve üreticileri hedef aldığı hatırlatılırken listede sıradaki sektörün yumurta sektörü olduğu belirtildi.

YUMURTA ÜRETİCİLERİ SORUŞTURULUYOR

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ay yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit amacıyla iki ayrı soruşturma açmıştı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR'e üye 13 birlik ile toplam 12 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Kurum ayrıca yine yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında da aynı gerekçe ile bir soruşturma açtığını duyurdu.

GIDA GİYATLARI ARTIYOR

Bloomberg’te yer alan haberde haziran ayı tüketici enflasyonunun yüzde 80’e dayandığı belirtilirken gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatlarının bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

Yumurta fiyatlarının geçen yıla göre keskin bir şekilde yükseldiği aktarılan haberde üreticiler üzerindeki baskının artmasıyla haziranda bu ürünün fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 4’ten fazla düşüş olduğu belirtildi.

ÜRETİCİLER TEPKİLİ

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Daha önce bakanlıklardan müfettişlerle çok sayıda görüşmemiz oldu ve bu yetkililer fiyat artışlarımızın hammadde fiyatlarındaki değişime bağlı olduğunu doğruladı” dedi.

Afyon, “Üreticiler, maliyetlerin hızla arttığı bir ekonomide fiyatların düşük tutulması konusunda yetkililerin sözlü yönlendirmeleri nedeniyle stres altındalar, ancak yanlış bir şey yaptığımıza inanmıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde son olarak Rekabet Kurumu Başkanı Birol Kule’nin geçen hafta bir röportajda kullandığı “Tüm fiyat artışları maliyetler, talep ve dünya emtia piyasalarındaki dalgalanmalarla açıklanamaz” ifadeleri hatırlatılarak üretici fiyatlarının arttığına vurgu yapıldı.

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