Borsaya artık yerli yatırımcı yön verecek

Son 2 senedir sistematik olarak Türkiye yatırımlarını azaltan yabancı yatırımcının 2022’de de borsaya dönüşü beklenmiyor. Yüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamında borsaya yerli yatırımcı yön verecek.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türkiye'deki yatırımlarını yıldan yıla azaltan yabancılar ellerinde kalan son portföy varlıkları da yavaş yavaş eritiyor. Yabancılar yeni yılın ilk haftasında % 10 yükselen borsada alış değil satış yaptılar. Aralıksız 7 haftadır satıyorlar ve bu süreçte hisse satışı 1.3 milyar dolara ulaştı. Borsanın 2022 yılında, geçen yılın son ayında yaşadığı kayıplarını kapatabileceği ve yeni zirveleri deneyebileceği düşünülüyor. Ancak bu beklenti istikrarlı bir yükselişi işaret etmiyor; aksine, yüksek enflasyon, artan risk primleri ve Merkez Bankası rezervleri gibi makro değişkenlerde iyileşme sağlanmadıkça, mevcut dalgalı yapının devam edeceği düşünülüyor. Analistler, borsanın 2022 görünümü için olumlu olmakla birlikte aynı zamanda ihtiyatlı. Döviz cinsinden diplerde seyreden hisse fiyatlarına rağmen 2022'de de yabancı yatırımcının Türk hisse senetlerine dönüşü beklenmiyor. Dolayısıyla borsa yerli yatırımcı talebine göre yön bulacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi olan sermaye piyasaları uzmanı Dr. Berra Doğaner, uluslararası karşılaştırmalara göre ucuz denebilecek çarpanlarına ve döviz cinsinden diplerde seyreden hisse fiyatlarına rağmen 2022'de de borsaya yabancı yatırımının kayda değer oranda yükselmesini beklemediğini söyledi. Yabancı yatırımcıların son 2 senedir sistematik olarak Türkiye yatırımlarını azalttıklarına işaret eden Doğaner, Borsa İstanbul'da 2020 yılına girerken yüzde 65.58 olan yabancı yatırımcı oranının Ekim 2021'de yüzde 41.07'de dip yaptığını hatırlattı. Kur korumalı mevduat ürünlerinin borsaya negatif bir etkisini beklemediğini aktaran Doğaner, “Yüksek enflasyon ve artarak sürecek negatif reel faiz ortamı yerli yatırımcıların borsaya ilgisinin sürmesini sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Zamların etkisi ile enflasyonda artış sürecek

■ Kur tarafında dalga boyu düşmesine rağmen 2021 yılsonu itibarıyla %36'ya ulaşan enflasyon nedeniyle TL mevduat hesaplarının reel getiri sağlayamadığını belirten OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Berra Doğaner, “Dövizden TL'ye dönenler için mevduat oranları %21-22 iken zaten TL'de olan yatırımcılar kur korumalı mevduat yaparlarsa en fazla %17 oranında faiz geliri elde edebiliyorlar. Yıl başında devreye giren zamların etkisi ile önümüzdeki birkaç ayda da enflasyonun artmaya devam edeceği bir gerçek” yorumunu yaptı.

Aralık ayında büyük satış yaparak çıktılar

■ Yapı Kredi Yatırım 2022 yılında hisse senetleri görünümü raporunda dışsal şoklar yaşanmazsa endeksin yaşadığı kayıpları 2022'de telafi edebileceği belirtildi. Raporda sektör ve hisse tercihlerinde ana temaların enflasyon ve TL'nin seviyesi olacağı bu nedenle döviz geliri olan, ihracatçı şirketlerin ön planda kalmaya devam edeceği vurgulandı. İş Yatırım Strateji Uzmanı Halil Barışkan ise haftalık değerlendirmesinde kur tarafındaki oynaklığın azalmasıyla beraber enflasyondan korunma alternatifi olarak borsanın yerliler için ön plana çıkacağını söyledi. Barışkan, son kurumsal yabancı yatırımcıların da aralıkta büyük satışlar yaparak çıktığını ifade etti.