BOTAŞ kredi için Deutsche Bank ile görüşüyor

BOTAŞ, ABD ve Avrupa ülkelerinden sıvılaştırılmış doğalgaz alımı için Deutsche Bank'tan 1 milyar Euro kredi almak için yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

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Türkiye’nin doğalgaz ithalatçısı BOTAŞ, ABD ve Avrupa ülkelerinden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı için Deutsche Bank’tan 1 milyar Euro kredi almak için yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

Bloomberg News haber ajansında yayımlanan ve konu hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre BOTAŞ, anlaşmaya varabilmesi halinde LNG alımının finansmanı için ilk defa kredi kullanmış olacak.

Kredi ABD’li üreticilerden doğrudan veya Avrupa’daki ticaret aracıları üzerinden LNG alımı için kullanılacak.

KREDİNİN BÜYÜKLÜĞÜ İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Adları açıklanmayan kaynaklara göre, kredinin beş yıl vadeli olması ve büyüklüğünün iki katına çıkarılması ihtimal dahilinde.

Türkiye geçen yıl yaklaşık 60 milyar metreküp ile rekor miktarda doğalgaz tüketti.

Henüz kendine ait doğalgaz kaynağı olmayan Türkiye, bu tutarın yaklaşık dörtte birini LNG olarak ABD ve Katar başta olmak üzere pekçok ülkeden sağlıyor. Geri kalan tutar ise Rusya başta olmak üzere Azerbaycan ve İran’dan boru hatlarıyla ithal ediliyor.

Haberde Deutsche Bank, BOTAŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konu hakkındaki sorulara cevap vermediği ifade edildi. (REUTERS)

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