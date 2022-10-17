BOTAŞ’ın 1 yıllık bütçe yükü 179 milyar TL’ye ulaştı
BOTAŞ'ın borç ve görevlendirme gideri olarak merkezi bütçeye yükü son 1 yılda 179 milyar TL oldu.
Hükümet artan doğalgaz ithalat maliyetlerinin bir kısmını bütçeden karşılamaya devam ederken, BOTAŞ’ın merkezi bütçeye yükü de giderek artıyor.
Merkezi bütçeden BOTAŞ’a aktarılan borç miktarı eylülde 18 milyar TL, ocak-eylül döneminde 114,9 milyar TL, son 1 yılda 160 milyar TL oldu.
Geçen sene aralık ayında ‘görevlendirme gideri’ olarak aktarılan 19 milyar TL de dahil edildiğinde BOTAŞ’ın merkezi bütçe yükü 179 milyar TL’ye ulaştı.
KİT’LERE 1 YILDA 229 MİLYAR TL BORÇ TRANSFERİ
KİT’lere merkezi bütçeden ayrılan toplam borç, eylülde 22,5 milyar TL, ocak-eylül döneminde 160,3 milyar TL, 229,1 milyar TL oldu.
KİT’ler içinde TCDD, eylülde 3 milyar TL, ocak-eylül döneminde 16,5 milyar TL bütçeden borç aldı.
KİT’lere geçen senenin toplamında aktarılan borç 86,1 milyar TL olmuştu.