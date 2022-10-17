BOTAŞ’ın 1 yıllık bütçe yükü 179 milyar TL’ye ulaştı

BOTAŞ'ın borç ve görevlendirme gideri olarak merkezi bütçeye yükü son 1 yılda 179 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hükümet artan doğalgaz ithalat maliyetlerinin bir kısmını bütçeden karşılamaya devam ederken, BOTAŞ’ın merkezi bütçeye yükü de giderek artıyor.

Merkezi bütçeden BOTAŞ’a aktarılan borç miktarı eylülde 18 milyar TL, ocak-eylül döneminde 114,9 milyar TL, son 1 yılda 160 milyar TL oldu.

Geçen sene aralık ayında ‘görevlendirme gideri’ olarak aktarılan 19 milyar TL de dahil edildiğinde BOTAŞ’ın merkezi bütçe yükü 179 milyar TL’ye ulaştı.

KİT’LERE 1 YILDA 229 MİLYAR TL BORÇ TRANSFERİ

KİT’lere merkezi bütçeden ayrılan toplam borç, eylülde 22,5 milyar TL, ocak-eylül döneminde 160,3 milyar TL, 229,1 milyar TL oldu.

KİT’ler içinde TCDD, eylülde 3 milyar TL, ocak-eylül döneminde 16,5 milyar TL bütçeden borç aldı.

KİT’lere geçen senenin toplamında aktarılan borç 86,1 milyar TL olmuştu.

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