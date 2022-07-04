Bu fiyatlara bakıp memura emekliye zam yapın

TÜİK, bugün ilk 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Milyonlarca memur ve emekli ise gerçek enflasyon oranı kadar zam yapılmasını bekliyor.

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İğneden ipliğe zam yağmuru devam ederken resmi enflasyon da her ay yeni rekora imza atıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), sert yükselişini sürdürerek yıllık yüzde 78'i aşması bekleniyor. Beklentiler gerçekleşirse enflasyon son 24 yılın rekorunu kırmış olacak.

TÜFE en son Eylül 1998 döneminde yüzde 80.4 artış kaydetmişti.

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İlk 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle 5 milyon memur ve 13.5 milyon emekliye yapılacak zam da belli olacak. Yüzde 40 civarında gelmesi beklenen ilk 6 aylık enflasyon oranı ise yetersiz bulunuyor. Vatandaşlar, gerçek enflasyonu yansıtmadığı gerekçesiyle TÜİK'in enflasyon rakamlarından fazla zam yapılmasını talep ediyor. Çarşıda, pazarda enflasyonun en az yüzde 160 olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Maaşa zammı TÜİK'e göre değil, piyasadaki fiyatlara göre yapın” diyor.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette haziran ayı için yıllık TÜFE tahminleri yüzde 72.3 ile yüzde 81.8 arasında değişiyor. Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 5.38 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken tahminler yüzde 3.5 ile yüzde 6.8 bandında yer aldı. İstanbul'da enflasyon ise İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, haziranda aylık yüzde 4.03, yıllık da yüzde 94.2 oldu.

Bir yılda benzine yüzde 225 motorine yüzde 269 zam

Son bir yılda fiyatı en çok artan ürünler arasında akaryakıt başı çekiyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7.74 TL, yılbaşında 12.29 TL idi. Zam oranı yıllık yüzde 225, yılbaşından bu yana yüzde 105 oldu. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da bir sene önce 7.22 TL, yılbaşında 11.43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 269, yılbaşından bu yana yüzde 133 oldu. Şu anda benzinin litre fiyatı 25.29 TL, motorinin litre fiyatı da 26.75 TL'den satılıyor.