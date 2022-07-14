Buğday ekim alanları 24 milyon dekar azaldı

Tarımda yerli üreticiye destek verilmezse, gıda krizi kapıda. Ekim alanı 93 milyon dekardan 69 milyon dekara gerileyen buğday üretimi, talebi karşılamıyor. Bu nedenle son 20 yılda buğday ithalatına 20 milyar dolar ödendi.

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Türkiye'de tarımda yaşanan sıkıntı günden güne büyüyor. Üretimin yetersizliği üzerine maliyetlerin de fazla olmasıyla birlikte gıdadaki enflasyon günden güne katlanarak artıyor. CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, gıda krizi konusunda uyarıda bulundu. Türkiye'de 93 milyon dekarda üretilen buğday ekimi, son dönemde 69 milyon dekara düşerek 24 milyon dekar azaldı. 20 yıllık AKP iktidarı döneminde de 70 milyon ton buğday ithal edildi ve 20 milyar dolar ödendi. CHP'li Ayhan Barut, “İthalat sevdalıları yüzünden ekim alanları hızla azalıyor. Yerli çiftçi desteklenmezse, gıdada kriz yaşayacağız” dedi.

TARIMSIZ YAŞAM OLMAZ

Pandemi ile birlikte güvenli gıdaya erişimin öneminin yeniden anlaşıldığını belirten Barut, ‘'Tarım olmadan yaşam olmaz. Ülkemizin derhal tarımda kendi kendine yeterliliğinin sağlanması zorunludur. AKP iktidarı yerli üretime ve üreticiye destek vermek yerine

ithalat yoluna gidiyor” diye konuştu.

70 milyon ton ithal edildi

– Küresel çapta tarımda arz sıkıntıları yaşanabileceğine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir gerçeği daha gösterdi ki, paranız olsa bile gıdaya erişmek mümkün olmayabilir. 20 yıllık AKP iktidarı döneminde 70 milyon ton buğday ithal edilip, karşılığında 20 milyar dolar para yurtdışına aktarıldı. Oysa bu parayı kendi tarım ve çiftçimize verselerdi fazlasıyla üretirdik. Yerli çiftçi ve üretim desteklense dışarıdan ithalat yapmak zorunda da kalmayız” dedi.