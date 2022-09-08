Buğday fiyatları iki ayın zirvesini gördü

Karadeniz'den yapılan tahıl sevkiyatına ilişkin endişelerle buğday fiyatları iki ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Karadeniz’den yapılan arza/tedarike yönelik endişelerle kazanımlarını dördüncü seansa taşıyarak önceki seansta gördüğü iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Soya fasultesi fiyatları yükseldi ancak Arjantin’de ihracatın yükselmesi, Çin’de ise ithalatın düşmesi kazanımlarını sınırladı.

FİYATLARDA SON DURUM

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğdayın vadeli kontratları dün 8.73 dolar/bushel yani 320.8 dolar/ton ile 11 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.3 artışla 8.46 dolar/bushel, yani 310.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde 0.3 artışla 6.73 dolar/bushel yani 264.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.4 yükselerek 13.89 dolar/bushel yani 510.4 dolar/ton seviyesine çıktı.

PUTİN ELEŞTİRİNCE FİYATLAR UÇMUŞTU

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya giden tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendireceklerini açıklamasıyla birlikte buğday fiyatları sert artmıştı.

Buğday vadeli fiyatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna tahıl anlaşmasını eleştirmesinin ardından yükseldi.

Chicago buğday vadelileri gün içi kayıplarını silerek buşel başına yüzde 4,5 artışla ton başına 311 dolara çıkarak Haziran ortası zirvesine kadar yükseldi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Putin tahıl koridorunu eleştirdi, buğday fiyatları uçtu

İlginizi Çekebilir Borrell: 'Türkiye sayesinde tahıl koridorunun açıldığı bilinmeli'