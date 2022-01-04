Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcü akını

Türk lirasındaki tarihi değer kayıpları sonrası Türklerle Gürcüler arasındaki ticaret tersine döndü. Eskiden dolu bavulla gelip Türklere satış yapan Gürcüler, şimdi boş bavulla Türkiye'ye gelip, ne buluyorlarsa alıyorlar.

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Bir Bulgar Levası’nın 2021 Aralık’ta 9,5 TL’ye kadar yükselmesinin ardından Edirne’deki Bulgar akını benzeri görüntüler şimdi Artvin’de yaşanıyor.

Artvin Kemalpaşa’daki Sarp Sınır Kapısı’nı kullanarak Türkiye’ye boş bavullarla giriş yapan Gürcü vatandaşlar, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerin ülkelerine geri dolu bavullarla dönüyor.

Bu hareketlikte 1 Gürcistan Larisi’nin 4,28 TL olmasının önemli etkisi olurken, Hopa ve Kemalpaşa ilçe esnafı ise bu durumdan oldukça memnun.

ESNAF MEMNUN

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020’de yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı 1 Haziran 2021 tarihinde yeniden geçişlere açılmıştı.

Kimlikli geçişlerin devam ettiği gümrük kapısında bu kez, bavul ticareti yoğunluğu yaşanıyor.

Kurdaki dalgalanmayı fırsat bilen Gürcistan uyruklu vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gümrük kapısını kullanarak, ülkemize boş bavullarla giriş yapıp Kemalpaşa ve Hopa İlçelerinden alış veriş yaptıktan sonra akşam saatlerin ülkelerine dolu bavullarla geri dönüyor.

Bu hareketliliğin ana nedeni olarak ise 1 Gürcistan Larisi’nin 4,28 TL olması gösteriliyor.

İSTANBUL LALELİ BENZERİ HAREKETLİLİK

Kemalpaşa ilçesinin bir dönem bavul ticaretinin merkezi İstanbul-Laleli benzer hareketliliğini yaşandığını İfade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılmasının ardından, bölgede hem ticaretin hem de sosyal hayatın yeniden canlandığını söyledi.

Akyürek, “Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde 700’e yakın tekstil mağazamız var. Özelikle tekstil ve gıdada sektörlerinde hareketlilik var. Pandemi nedeniyle 2 yılda yakın kapının kapalı olmasından kaynaklı zor günler geçiren esnafımızın biraz olsun son süreçte yüzleri gülüyor” dedi.

‘DOLU BAVULLARLA GELİP, BOŞ DÖNERLERDİ’

İlçe esnafları ise bavul ticareti yeniden başladığını ama bu kez tersine bir ticaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önceden Gürcüler dolu bavulla gelip ülkemizde satış yaparlardı şimdi ise boş bavulla gelip, ülkemizde ne buldularsa dolu bavulla dönüyorlar, hareketli günlere yeniden döndük, işlerimiz iyiye gidiyor.”

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