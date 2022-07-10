Bursa’da dar gelirli vatandaşın ekmeğine zam yapıldı
Bursa'da dar gelirli vatandaşın ekmeğine Kurban Bayramı'nda zam yapıldı. AKP'li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ'ın 400 gramı 3 liradan sattığı ucuz ekmeğin fiyatı 4 liraya yükseldi.
Bursa’da dar gelirli vatandaşın kar kış demeden uzun kuyrukta bekleyerek evine götürdüğü ucuz ekmeğe Kurban Bayramı’nda zam yapıldı.
3 LİRADAN 4 LİRAYA YÜKSELDİ
Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, dar gelirli vatandaşın ekmeğine zam yaptı. 400 gramı 3 liradan satılan ucuz ekmeğin yeni fiyatı 4 lira oldu. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli oldu. Bu zamla beraber 2022 yılının başından beri yapılan üçüncü zam oldu.