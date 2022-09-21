Çalışma Bakanı: Vatandaşı enflasyonun yarattığı tahribattan kurtaracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti de çözeceğiz, EYT'yi de..." dedi ve "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun yarattığı tahribattan kurtaracağız" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin geçen yılbaşında 2 bin 800 liradan 4 bin 253 liraya çıktığını anımsatan Bilgin, “Arkasından temmuzda da artış yaptık. Şimdi aralık ayı geliyor, aralıkta da artış yapacağız. Yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun yarattığı tahribattan kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım” diye konuştu.

‘ASGARİ ÜCRETİ DE ÇÖZECEĞİZ, EYT’Yİ DE’

“Asgari ücreti de çözeceğiz 3600’ü de çözüyoruz, EYT’yi de çözeceğiz” diyen Bilgin, “Bunların hepsi önümüzdeki dosyalarda. Birer birer çözülüyor. Geçici işçiler sorununu da çözeceğiz” diye konuştu.

“Emekli olanlar arasındaki farklılaşmayı düzeltmemiz lazım” da diyen Bilgin, prim gün sayılarını eşitleyecek düzenleme yapacaklarını söyledi.

“Devletimiz ABD gibi 20 trilyon doları aşan bir milli gelire ya da İngiltere, Almanya gibi 4 trilyon dolara yakın bir milli gelire sahip değil” diyen Bilgin, “Buna rağmen Türkiye 20 trilyon dolarlık ekonominin sosyal bakımdan yaptığını yaptı ve vatandaşlarını korudu. Bu bizim geleneğimiz, sosyal devlet anlayışının günümüze yansımasıdır” diye konuştu.

‘ENFLASYON VE İŞSİZLİK PROBLEMİ VAR’

Bilgin ayrıca, Türkiye ekonomisindeki güncel sorunlara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bugün içinde yaşadığımız konjonktürün meydana getirdiği negatif bir tablo var, endişeler var. Nedir bu tablo? Enflasyon meselesi var. Türkiye’nin işsizlik problemi var.

Şunu söylemek isterim, enflasyon karşı muhtelif yaklaşımlar var. Biri şudur, ‘küçülelim yani ekonomiyi soğutalım…’ Bu, işsizliğin artmasına göz yumalım demek.

Biz ne yapıyoruz, enflasyona rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyona yakın istihdam üretti. Enflasyona karşı küçülerek değil büyüyerek çözeceğiz, ihracatla üretimle çözeceğiz.”

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