Cari açık mayısta 6,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası verilerine göre, cari açık son 52 ayın zirvesine çıkarak mayısta 6,5 milyar dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı ise 29,4 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası Mayıs 2022’ye ait Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre mayısta cari işlemler açığı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolar oldu.

Buna göre 2018 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 28 milyon ABD doları açık vermişken, bu ay 388 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 545 milyon ABD doları artarak 2 milyar 097 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi olarak da tanımlanan cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret, hizmetler, yatırım gelirleri ve cari transferler dengelerinin toplamı ile hesaplanıyor.

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