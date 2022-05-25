Çay, makarna, tavuk kasada kaldı

4.253 lira alan asgari ücretli bir aile, kira ve faturaları ödedikten sonra alışverişe 600 TL ayırabildi, ay sonuna kadar geçinebilmek için ise elinde yalnızca 200 lira kaldı.

Deniz AYHAN

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Enflasyonun yüzde 70'e dayandığı bugünlerde asgari ücretlinin alım gücü de aydan aya eridi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi, “Milletin geçim derdi” çalışması ile 4.253 lira alan asgari ücretli bir ailenin yaşam koşullarını canlandırdı. Faturaları ödedikten sonra ay sonuna kadar geçinebilmek için 200 lira ayıran ailenin elinde alışveriş yapmak için ise 600 TL kaldı. Ümit-Nigar Dikbayır kasaya geldiğinde aldıkları temel ihtiyaçlardan oluşan alışveriş 903 TL tuttu. Dikbayır ailesi, tavuk, çay, makarna ve bebek mamasını kasada bırakmak zorunda kaldı.

Ailenin mayıs ayında kirası yüzde 35 artarak 1.260 liradan 1.700 TL'ye çıktı. Havaların ısınmasıyla doğalgaz faturası düşse de faturaları ödedikten sonra bir aylık ihtiyaçlarını satın alabilmek için 800 lirası kalan aile, ay sonuna kadar geçinebilmek için 200 TL ayırınca elinde alışveriş için de yalnızca 600 TL kaldı. Yalnızca temel ihtiyaç alışverişi yapan aile, tavuk, çay, makarna ve bebek mamasını ise kasada bırakmak zorunda kaldı.

41'DEN 25'E DÜŞTÜ

Ocak ayında 41 kalem ürün alabilen Dikbayır ailesi, mayıs ayında yalnızca 25 çeşit ürün alabildi. Ümit Dikbayır “Bu aile bir ay boyunca şu aldığımız ürünlerle karnını doyurmaya çalışacak. Elinizi vicdanınıza koyun” dedi.

Kalan bütçe temel ihtiyaçlara bile yetmedi

Dikbayır ailesi, her zaman alışveriş yaptığı markete giderek dört kişilik ailenin bir ay boyunca ihtiyacı olan temel ürünleri almak istedi. Pazar alışverişi yapan Dikbayır çifti geçen ay 8 TL ödediği limona, 14.5 TL verdi. Patatesin 9.95 TL'den 17.5 TL'ye yükseldiğini fark eden Dikbayır ailesi kasaya geldiğinde aldıkları temel ihtiyaçlardan oluşan alışverişin 903 TL tuttuğunu gördü. Alışveriş için ayırdığı bütçesi yetmeyen Dikbayır ailesi, 4 ürünü kasada bıraktı.