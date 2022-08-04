Çay yerine mavi yemiş dikti, yılda 300 bin TL kazanıyor

Trabzon'un Of ilçesinde 4 dönümlük arazisine çay bitkisi yerine mavi yemiş diken Fatih Aktaş, mavi yemişten yılda 300 bin TL kazanıyor.

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17 yıl önce Of Ziraat Odasının tavsiyesi üzerine mavi yemiş üretimine başlayan 46 yaşındaki Fatih Aktaş, karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyerek işini bu zamana kadar taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle yurt dışından bin 200 mavi yemiş fidanı getirten Aktaş, evinin yanındaki 4 bin metrekarelik tarlasına çay yerine mavi yemiş dikti.

Mavi yemiş üretimi hakkında hiç bilgisi olmayan Aktaş, zamanla işini ilerletti. Başta ürün satmakta dahi zorlanan Aktaş’ın ürünleri şimdi oldukça talep görüyor. Bahçesinden yılda 4-5 ton ürün aldığını belirten Aktaş, kilosunu sanayi tesislerine 50-60 lira gibi rakamlara sattığını belirtti.

Mavi yemiş bitkisinin çayın alternatifi olamayacağını dile getiren Aktaş, mavi yemiş bitkisinin çayın yanında ek bir ürün olarak yetiştirilebileceğini ifade etti. Mavi yemiş yetiştiriciliğinin çaya göre zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirten Aktaş, çalışmayı sevmeyen insanlara bu işi tavsiye etmediğini söyledi.

KİLOSU 150 TL’YE SATILIYOR

Mavi yemiş hakkında daha önceden bir bilgisi olmadığını anlatan Aktaş, “4 dönümlük arazim vardı. Bin 200 fidanla işe başladım. İyi bakım yapılırsa fidan başı 5 kilo verim alınabiliyor. Kilosu sanayi tesislerine 50-60 TL, internetten ise kilosu 100-150 TL gibi rakamlara satılabiliyor” dedi.

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