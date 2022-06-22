Çayın patronu Bakan Kirişci olacak

Dünyanın en çok çay içilen ülkesi Türkiye'de 1984 yılında çıkarılan Çay Kanunu tamamen değişiyor. Çay üretimi konusundaki tek yetkili Tarım Orman Bakanlığı ve bakan Vahit Kirişci olacak.

Veli TOPRAK

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Günde 250 milyon bardak çay içilen ve çay üretim alanlarında dünyada 7'nci sırada yer alan Türkiye'de 1984 yılında çıkarılan Çay Kanunu tamamen değişiyor. Daha önce Çaykur tarafından belirlenen bazı yetkiler bu yasa teklifi kabul edilirse Tarım Orman Bakanlığı uhdesinde olacak. Özellikle çay ekim alanlarını bakanlık belirleyecek. AKP'li vekillerce TBMM'ye sunulan teklife göre çay yetiştirilecek alanları Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek ve bu alanlar dışında çay tarımı yapılamayacak. Çay üretimi konusundaki tek yetkili Tarım Orman Bakanlığı ve Bakan Vahit Kirişci olacak.

RUHSAT ZORUNLULUĞU

Yaş çay alım fiyatını ise Ulusal Çay Konseyi belirleyecek. AKP Rize Milletvekili Hayati Yazıcı tarafından hazırlanan teklif şu hükümleri getiriyor: Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar, ruhsat alacak. Ruhsatsız dikilen çay alanları sökülecek. Çay atıklarından kuru çay ürünü elde ettiği tespit edilen işletmelerin de lisansları iptal edilecek. Kuru çay üreten işletmelere lisans verilecek. Bu işletmeler, kuru çay ürünü ithal edemeyecek. Yurt içinde pazarladıkları çay miktarının en az yüzde 90'ını, yurt içinden temin edecek. Yaş çay alım fiyatı, Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Ruhsat almayana dönüm başına 5 bin TL ceza

Yeni yasa teklifine göre ruhsat almadan çay tarımı yapanlara tarım alanının her bir dönümü için 5 bin lira para cezası uygulanacak. Lisanslı çay işletmeciliğine aykırı olarak faaliyette bulunan çay işletmelerine lisanslarında belirtilen çay miktarının satış bedeli tutarında para cezası verilecek. Kaçak yaş çay yaprağı satın alanlara da 10 bin lira ceza verilecek. Ruhsatsız biçimde çay atıklarını işleyen işletmelere 200 bin lira, çay atıklarından kuru çay ürünü elde edenlere de 400 bin lira ceza kesilecek.