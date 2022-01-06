Cemal Enginyurt: Fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve diğer ürünlere yapılan zamlarla fırıncılar kapanma noktasına geldi. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Deniz AYHAN

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Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve diğer ürünlere yapılan zamlarla fırıncılar kapanma noktasına geldi. Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de yaptığı açıklamada maliyetlerin karşılanamaz hale geldiğini belirterek, “İş yapamayan, üretemeyen fırıncılar evine ekmek götüremiyor. Önümüzdeki aylarda fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

“SANDIKTA MİLLET SİZİ KOVACAK”

“Halk ekmek büfeleri önünde kuyrukta bekleyen binlerce insan var. Ucuz ekmek almak için mücadeleyi ve o mücadele sırasındaki feryadı duydukça üzülüyoruz” diyen Enginyurt şöyle dedi:

* Bir tehlike daha kapımıza geldi. Önümüzdeki aylarda fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Fırıncılar artık artan maliyetleri karşılayamaz halde. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve diğer ürünlere yapılan zamlarla fırıncılar artık ekmek kazanmayı bırakın, zararın içerisinde her gün bataklığa doğru gitmekteler.

* Toprak Mahsulleri Ofisi maalesef desteklemek yerine kösteklemeye devam ediyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 100'ün üzerinde fırın var, 40 tane fırıncı fırınını satılığa çıkardı, çünkü artık iş yapamıyor.

* ‘Millet İttifakı'nı kovalayacağız’ diye tehdit edenleri uyarıyorum. Millet perişan, esnaf perişan. Artık bu zamlara dur deyin, milletin feryadını duyun. Yoksa sandık gelecek ve o sandıkta millet sizi kovacak.

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