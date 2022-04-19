Cep telefonunda ÖTV düzenlemesi

Cep telefonunda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranına esas olan matrah tutarı dilimlerinde artışa gidildi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, cep telefonunda ÖTV uygulamasına esas teşkil eden matrah tutarı dilimlerinde artışa gidildi.

Buna göre, yüzde 25’lik ÖTV oranına tâbi ÖTV matrahı 640 TL olan cep telefonlarında bu tutar 1500 TL’ye çıkarıldı. Yüzde 40’lık ÖTV oranına sahip 640 TL’den 1500 TL’ye kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutar 1500 TL’den 3 bin TL’ye şeklinde değiştirildi. Cep telefonu ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bu düzenlemeyle 3 alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına ÖTV matrahı nedeniyle indirim gelmiş oldu. Geri kalan modellerde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

FERMENTE İÇECEKTE VE TÜTÜNDE ÖTV ARTIŞI

Aynı gazetede yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı kararıyla elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş diğer içeceklerde maktu ÖTV tutarı, bazı tütünlerde de ÖTV oranı artırıldı.

Karara göre, fermente edilmiş diğer içeceklerde 17 bin 3457 TL olan maktu ÖTV tutarı 29 bin 5849 TL’ye, 500 gram ve daha yüksek miktarda ambalajlarda olan tütünlerde ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 55’e çıkarıldı. Tütünlerde maktu ÖTV tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. (REUTERS)

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