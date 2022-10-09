CHP’den ‘yurtdışı Türklerin araçları 5 yıl Türkiye’de kalsın’ teklifi

Muhalefet, yurt dışında yaşayan Türklerin araçlarını Türkiye’de kullanmalarına getirilen kısıtlamaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de araç alımında vergi indirimi vaadinin ardından, muhalefet yurt dışında yaşayan Türklerin araçlarını Türkiye'de kullanmalarına getirilen kısıtlamaların kaldırılması için de çalışma başlattı.

TBMM Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Avrupalı Türklerin Türkiye'ye gelirken beraberinde getirdikleri araçlarının Türkiye'de kalma sürelerinin 2 yıldan en az 5 yıla çıkartılması için TBMM'de kanun teklifi verdi.

Çakırözer şunları söyledi: “Saray yönetimi ve AKP sadece ülke içindeki yurttaşların değil, gurbetteki milyonlarca yurttaşımızın da sıkıntılarına dertlerine karşı duyarsız. Yaz aylarında aileleriyle hasret gidermek ve tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen yüzbinlerce Avrupalı Türk araç sıkıntısı yaşıyor.

Kendi araçlarını Türkiye'de gönül rahatlığıyla kullanamıyorlar. Çünkü sadece 2 yıl Türkiye'de bulundurma ve bu 2 yıl içerisinde en az 185 gün yurt dışında kalmış olma zorunluluğu var. Bu sınırlamalar nedeniyle vatandaşlarımız çok sıkıntı çekiyor, on binlerce lira ceza ödemeye zorlanıyor.

Avrupalı Türkler bizim ayrılmaz parçamız. Onların her türlü taleplerinin karşılanması için CHP olarak biz hazırız. Avrupalı Türklerin araçlarını Türkiye'de 5 yıl bulundurabilmeleri için kanun teklifi verdik”

2 YILLIK SÜRE 5 YILA ÇIKARILSIN

Yurt dışında yaşayan Türkler her yıl aileleriyle Türkiye'ye gelirken beraberinde getirdiği araçlarıyla Türkiye'de sadece 2 yıl kalabiliyor. Öte yandan Türkiye'ye araçlarıyla birlikte gelen Avrupalı Türklerin, ülkeye girmek istediği tarihten önceki bir yıl içerisinde en az 185 gün yurt dışında kalmış olma zorunluluğu var.

Bu koşullar karşılanmadığı sürece Avrupalı Türklerin Türkiye'ye aracıyla giriş yapmasına izin verilmezken, kısıtlamaları ihlal eden herkese de onbinlerce ceza kesiliyor. Avrupalı Türklere her yıl kesilen cezaların toplamının milyonlarca liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

CHP'li Çakırözer özellikle yaz aylarında tatil için memleketi Türkiye'ye gelen Avrupalı Türklerin yaşadığı mağduriyetleri gündeme getirerek, bu mağduriyetlere çözüm için araçlarını Türkiye'de bulundurma süresinin 2 yıldan en az 5 yıla çıkarılmasını istedi.

“AKP GURBETTE KİMSESİZ BIRAKTI”

Çakırözer kanun teklifinde şu ifadelere yer verdi:

“Bizim ayrılmaz parçamız milyonlarca gurbetçi Türkiye’ye getirdikleri arabaları, kendileri uçakla ya da bir başka taşıtla geri dönseler bile sadece 2 yıla kadar ülkede tutabilirken, mevzuattın gerekliliklerini yerine getirmeyen birçok yurttaşımız da ağır para cezalarına mahkum edilmekte.

Avrupalı Türkler birçok farklı nedenle yılın 6 ayını Türkiye'de geçirirken, Türkiye'de geçirdiği dönemlerde kullandıkları araçlarının en az 5 yıl boyunca ülkede bulunmalarını istemektedir. Kanun Teklifimizle, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının sadece bir araç ile sınırlandırılması koşuluyla yurtta kalma süresinin 5 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır.

Bu durum Avrupalı Türklerin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıracaktır.”

İlginizi Çekebilir Bulgaristan sınır kapısında TIR kuyruğu 33 kilometreye çıktı

İlginizi Çekebilir Avrupa otomobil piyasasında daralma beklentisi