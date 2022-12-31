CHP’li Kaya: Türkşeker’i iflasa sürüklüyorlar

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türkşeker'in son 4 yılda işletme faaliyet zararının 851,5 milyon liraya tekabül ettiğini söyledi ve "Bir yıldaki işletme zararını iki katına çıkarmışlar. Adeta Türk Şeker’i iflasa sürüklüyorlar" diye konuştu.

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği günden beri milli değerimiz olan Türkşeker AŞ'nin son dört yılda işletme faaliyet zararı 851,5 milyon liraya tekabül ediyor” dedi.

“Oysa sadece 2021’de 1 milyar 62 milyon liralık bir zarar oluştu. Toplam zarar 1 milyar 913 milyon lira” diyen Kaya, “Bu akıl almaz zararın hesabını kim verecek? Bir yıldaki işletme zararını iki katına çıkarmışlar. Adeta Türkşeker'i iflasa sürüklüyorlar” dedi.

‘ŞEKERİMİZ ERİDİ, ÇAYIMIZ DEPOLARDA ÇÜRÜDÜ’

Aynı zamanda TBMM KİT Komisyonu üyesi Kaya, 2017’de Türkiye Varlık Fonu'nda devredilen Türkşeker A.Ş.'nin mali durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kaya'nın açıklaması şöyle:

“Milli değerimiz olan şeker fabrikalarımız AKP döneminde yok pahasına tek tek özelleştirildi.

‘Şeker vatandır satılamaz' diye haykırdık, duymadılar. ‘Şeker stratejik bir üründür' dedik, dinlemediler. Cumhuriyetimizin kuruluş döneminden beri milletimizin dişinden tırnağından alınan vergilerle kurduğumuz şeker fabrikalarımız üzerinden rant devşirenler, piyasadaki şeker fiyatlarını yönetemez duruma getirdiler. Bu da yetmedi, şeker ithalatının önünü açarak hem üreticimizi zor durumda bıraktılar, hem de fabrikalarımızı iflasa sürüklediler.

Çay şekerden, şeker de çaydan ayrılamaz. Şekerimizi erittiler, çayımızı depolarda çürüttüler. Varlık Fonu, Çaykur'la Türk Şeker'in kabusu oldu. Stratejik ürün üreten iki milli değerimizi de milyarlarca lira zarara uğrattılar. Bu akıl almaz zararın sorumlularının vicdanları rahat mı?”