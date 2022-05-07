Çiftçi maliyet yorgunu

Maliyet artışlarından dert yanan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, geçen yıl 95 liraya aldıkları yemin bu yıl 330 liraya çıktığını, 800 lira olan bir ton samanın ise 2 bin liraya yükseldiğini anlattı. Hayvancılıktaki bu sorunlar et ve süt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Sozcu.com.tr

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşın sorunlarını dinledi.

Gürer’e yaşadıkları sorunları anlatan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Hüseyin Doygun, maliyetlerin giderek arttığı için damızlık hayvanların bile kesime gönderildiğini, çok sayıda yetiştiricinin bu işi bırakma noktasına geldiğini belirtti.

Hayvancılıkla uğrayan kesimlerin yaşadığı sorunları ve taleplerini aktaran Gürer, olumsuz tablonun ileride Türkiye’ye hem süt hem et ve her iki ürünün türevlerinden elde edilen ürünler noktasında ciddi sorunların yaşanmasına neden olabileceği uyarısında bulundu ve siyasi iktidarın bu soruna mutlak surette çözüm araması gerektiğine dikkat çekti.

VERİLEN DESTEK GÜNLÜK YEM GİDERİNE BİLE YETMİYOR

Aynı zamanda çiftçilik yaptığını, yoncayı kendi üretmesine rağmen diğer yem türlerindeki maliyet artışlarından büyük oranda olumsuz etkilendiğini anlatan Hacı Hüseyin Doygun, “Hayvan başına yıllık 35 lira destek alıyoruz. Yılda aldığımız 35 liralık destek bir hayvanın bir günlük yem parası bile etmiyor” dedi.

Şeker fabrikasına geçen yıl tonu 420 liradan şeker pancarı verdiklerini söyleyen Doygun, aynı fabrikadan hayvan yemi olarak geri satın aldıkları şeker pancarı küspesine ise 800 lira ödediklerini belirterek, şeker pancarı üreticilerinin yaşadığı trajikomik duruma dikkat çekti.

‘HAYVANLARIMI SATSAM BORCUMA YETMEYEBİLİR’

Bu maliyet artışlarıyla hayvancılık yapmanın mümkün görünmediğine işaret eden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Doygun, bankalara 400 bin TL borcunun olduğunu, hayvanları sattığında elde ettiği parayla banka borçlarını ödeyip ödemeyeceği konusunda kuşku duyduğunu kaydetti.

GÜBRE 3 BİN 600 TL İDİ, 13 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Küçükbaşlarda damızlık hayvanların, büyük başlarda ise gebe süt ineklerinin bile artık bakımlarının yapılamadığı için kesime gönderildiğine dikkat çeken Doygun, “Ben aynı zamanda çiftçilik yaptığım için yoncayı kendim üretiyorum, buna rağmen yem konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum” dedi.

“Geçen yıl 3 bin 600 lira olan gübre bugün 13 bin lirayı geçti” diyen Doygun, “Maliyet artışlarından şikâyetçiyiz. Bu sistemle hayvancılık yapmamız çok zor” ifadelerini kullandı.

‘ECEVİT ZAMANI DAHA İYİYDİ’

Merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde buğdayı 680 liraya satıp mazotu bin 300 liraya aldıklarını hatırlatan Doygun, “Bugün buğday kaç lira, mazot kaç lira? Dolar bir yılda 7 liradan 15 liraya çıktı. 1999 yılında tarla destek parası 19 bin lira idi. 20 yıldır aynı kaldı, çeyrek altın o zaman 35 lira idi, şimdi 1600 lira oldu. Asgari ücret eridi gitti, salatalık ve domates 20 liradan satılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK BİR ÇIKMAZIN İÇİNDELER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerini gerçekten çok büyük bir çıkmazın içine girdiklerini aktardı.

Damızlık hayvanların ve süt ineklerinin bile bakımları yapılamadığı için artık kesime gönderildiğine işaret eden Gürer, sektördeki bu olumsuz tablonun ileride ülkemizde hem süt, hem et ve et ve süt ürünleri açısından ciddi bir problem yaşanmasına neden olabilecek boyutlara erdiğini kaydetti.

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