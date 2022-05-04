Çiftçinin borcu 187 milyar TL’ye çıktı

BDDK verilerine göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 2022 Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,2 oranında artarak 186.9 milyar TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Vatandaş çarşı pazardaki meyve ve sebze fiyatlarındaki pahalılığa güç yetiremezken, bu ürünleri üreten çiftçi ise borç batağında.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 2022 Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,2 oranında artarak 186.9 milyar TL’ye yükseldi.

Çiftçiler, yılın ilk çeyreğinde bankalara 13,9 milyar TL daha borçlandı.

BORCU BORÇLA KAPATTIKLARI İÇİN BATIK KREDİ AZALDI

Takipteki kredilerini bankalardan çektikleri diğer krediler ile kapatmaya çalışan, bu yüzden de borçlanmadığı banka kalmayan çiftçinin batık kredi miktarındaki azalma mart ayında da sürdü.

Buna göre, 2022 Mart’ta çiftçilerin takipteki kredi miktarı bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 oranında azalarak 4 milyar liraya geriledi.

Ancak ziraat odalarına göre, çiftçilerin borcunu kapatmak için kullandığı yeni kredilerin de takibe düşmesi ihtimali yüksek.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, takipteki kredi miktarının azalmasının ‘borcu borçla döndürme kısır döngüsünün devamı’ anlamına geldiğini, çiftçilerin yakın gelecekte yeni borçlarının da takibe gireceğini ve ipotek edilen arazilerine bankalarca el konulma işleminin hızlanacağına işaret etti.

MALİYETLERDEKİ REKOR ARTIŞLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, çiftçinin borçluluğunda etkili olan nedenlerden bir diğeri de, tarımsal üretimde kullanılan girdi maliyetlerindeki durdurulamayan artışlar olduğu belirtiliyor. Çiftçi, üretime devam edebilmek için gerekli girdiyi de çoğunlukla borçlanarak ediniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, son dönemde çiftçinin enflasyonunun neredeyse her ay rekor seviyelere ulaştığını ortaya koymuştu.

TÜİK’in son açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), çiftçinin enflasyonunun 2022 Mart’ta aylık bazda yüzde 12,02, yıllık bazda ise yüzde 84,11 artarak rekor tazelediğini gözler önüne sermişti.

2022 Ocak’ta yıllık yüzde 52 artarak 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu kıran Tarım-ÜFE, şubat ayında da yıllık 68,49 artışla rekor tazelemişti.

Yine TÜİK verileri, tarımsal girdi fiyatlarının da şubatta yıllık yüzde 80,99, aylık yüzde 16,69 artarak aylık ve yıllık bazda rekor kırdığını ortaya koymuştu.

Maliyetlerdeki en yüksek artış, yüzde 138,11 ile gübrede, yüzde 121,77 ile de enerjide görülmüştü.

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