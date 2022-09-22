Çiğ süt fiyatları çiftçileri öldürür

Maliyet 8.30 liraya çıktı, çiğ sütün litresi 7.50 lirada kaldı. Çiğ süt fiyatı aynı kalıp girdi maliyetleri sürekli artınca çiftçi çıkmaza girdi Muhalefet partileri sözcüleri “Çiftçi, üretici batıyor” uyarısında bulundu.

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Veli TOPRAK

Latif SANSÜR

Ulusal Süt Konseyi (USK), mayıs ayında 7.5 lira olarak açıkladığı çiğ süt fiyatını artırmadı ancak başta yem olmak üzere maliyetler artmaya devam etti. Muhalefet partilerinin sözcüleri, süt fiyatının artırılması gerektiğini belirtti. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konseyin çiğ süt maliyeti hesaplama kriterlerini, TÜİK'in enflasyon hesabına benzetti.

EN AZ 1 LİRA DESTEK

Öztürk, “Sütün litre maliyeti yaklaşık 8.30 liraya ulaştı. Buna rağmen maliyet 7.10 lira olarak gösterilip 7.5 lira fiyat belirleniyor. Bu durum süt üreticilerini mutsuz ediyor. Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir” dedi. Çiğ süt fiyatının en az 9 lira olması gerektiğini söyleyen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, “Süt üreticisi ayakta kalma mücadelesinde. Süt hayvancılığında kaliteli kaba yem ve kaliteli kesif yem, süt verimini ve kalitesini artırıyor. Sütte sürdürülebilir üretim için 1 litre çiğ süt, 1.5 kilo yeme denk olmalı. 1 litre süt, 1.3 kilo yeme denk ise üretici ölür” diye konuştu.

PEYNİR LÜKS OLUR

İktidarın amacının, süt üreticisini bitirmek olduğunu söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “Bu kafayla giderlerse, peynir lüks olacak” derken Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik de “Ne zaman enflasyon yükselse ilk baskılanan süt sektörü oluyor. Bu çiftçiye, üreticiye, besiciye darbedir” açıklaması yaptı.

Çiftliğini satışa çıkardı

Aydın Çine'de 40 yıldır besicilik yapan Ziya Yılmaz, girdilerdeki artışa rağmen USK süt fiyatlarını değiştirmeyince 280 baş sığır ve son teknoloji ile donatılmış, 5 dekar kapalı alanı olan besi çiftliğini satışa çıkardı. Yılmaz, üretmekten kaçmadıklarını ancak kaçmaya zorlandıklarını belirterek, “Satış kararı almamdaki en büyük etken, maliyetler 3 kat artmasına rağmen et ve süt fiyatlarının aynı oranda artmamasıdır. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamıyor. Her ay açık oluşuyor. Artık bıçak kemiğin yarısına dayandı” dedi.