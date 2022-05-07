Çiğ süt zammı üreticinin beklentisi karşılamadı

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) çiğ süt satış fiyatını yüzde 33 zamla 7,50 TL'ye çıkarması üreticinin beklentisini karşılamadı. Fiyatın, artan maliyetler karşısında en az 8,50 lira olması talep edildi.

Halil ATAŞ

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Bir litre sütü en az 8 liraya mal eden ancak 5,70 TL’den satan süt üreticilerinin daha fazla zarar etmemesi için yeni çiğ süt zam geldi ancak yeni fiyat üreticilerin beklentilerini karşılamadı.

Ulusal Süt Konseyi (USK), 15 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 7,50 lira olarak belirledi.

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı süt fiyatından memnun kalmadı.

7.50 liranın üreticilerin beklentilerini tam manasıyla karşılamadığını belirten Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (BDSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin, “Artan girdi maliyetleri olan başta yem, mazot, gübre ve elektrikteki artış oranlarına göre en az 8,50 TL bir fiyat beklentimiz vardı” dedi.

‘DESTEĞİN 20 KURUŞA DÜŞÜRÜLMESİ BİZLERİ ÜZDÜ’

Çetin, “Bizim beklentimiz yeni süt fiyatının 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girmesi yönündeydi. Ancak yeni fiyat uygulaması 15 Mayıs'ta başlayacak” dedi.

“Bizleri üzen diğer husus ise 1 TL’lik çiğ süt desteğinin 20 kuruşa düşürülmesidir” diyen Çetin, “Artan girdi maliyetlerimize bir nebze olsun destek olan 1 tl destek devam etmeliydi” diye konuştu.

‘BEKLENTİMİZ 8,50 TL İDİ’

“Bizim beklentimiz yem süt paritesine göre artan girdi maliyetleri olan başta yem, mazot, gübre ve elektrikteki artış oranlarına göre en az 8,50 TL bir fiyat beklentimiz vardı” diyen Çetin, “Üretimin sürdürülebilir olabilmesi için girdi maliyetlerimiz sabit tutulmalıdır” talebinde bulundu.

“Bu yapılan fiyat revizyonu 1 litre süt ile 1.3 kg yeme göre yapılmıştır. Fakat günümüz koşullarına baktığımızda bizi 1.3 parite de artık kurtarmıyor, emeğimizi korumuyor” diyen Çetin, şöyle devam etti:

“Günümüz maliyetleri dikkate alındığında üreticimizi memnun edecek parite 1 litre süt ile 1.5 kg yem alınmasıdır. Süt fiyatları; kaba yemler ve tahıl fiyatlarının güncel maliyetleri göz önüne alınarak her ay düzenli olarak revize edilmelidir. Aksi halde hep aynı durumu konuşarak kısır döngü içinde kalırız.”

HER MALİYET ARTIŞI SONRASI USK’Yİ BEKLİYORLAR

Öte yandan, “Bizler artık her girdi maliyetlerimizdeki artışlar sonrasında sürekli süt fiyatı değişikliği beklemek, USK toplandı toplanacak söylemleriyle vakit kaybetmek istemiyoruz” diyen Çetin, şöyle konuştu:

“Yem süt paritesini yasal zemine oturtarak daha farklı konulara odaklanmalıyız. Süt verimliliğimizi, genetik kalitemizi konuşmalıyız. Ülkemizde yüksek olan buzağı ölümlerinin önüne geçmeliyiz. Bu sorunları da sektörümüzdeki tüm paydaşlarımızla çözmeliyiz. Bu ülke bizim, hepimizin. Çocuklarımız ve torunlarımızın süt içebilmeleri için, üretim yapabilmemiz için gerekli önlemler alınmalı ve üretimin devamlılığı sağlanmalıdır.”

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