Çin’de yaptırım alarmı

Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar Çin'i alarma geçirdi. Pekin yönetimi olası bir yaptırımda neler yapabileceği konusunda toplantılar düzenlemeye başladı. Kaynaklar bu durumu olası bir Tayvan senaryosuyla ilişkilendiriyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin olası finansal yaptırımlarına karşı Çin şimdiden senaryolarını oluşturmaya başladı.

İngiliz Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre, Çinli yetkililer, ülkenin denizaşırı varlıklarını olası bir ABD yaptırımından nasıl koruyabileceklerini görüşmek üzere yerli ve yabancı bankalarla acil bir toplantı yaptı.

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya Merkez Bankası’na ait döviz rezervinin önemli bir bölümünü dondurmuştu. Rusya’nın 630 milyar dolarlık rezervinin yaklaşık üçte ikisini kullanamadığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgesel bir askeri çatışma veya başka bir kriz durumunda Pekin’e karşı aynı önlemlerin alınabileceğinden endişeli. Çin Devlet Başkanı Şi Cingping yönetimi, Ukrayna krizi boyunca Rusya’ya sıkı desteğini sürdürdü. Ancak Çinli bankalar ve şirketler, Rus kuruluşlarıyla ABD yaptırımlarını tetikleyebilecek herhangi bir iş yapma konusunda temkinli.

BANKACILARLA GÖRÜŞTÜLER

22 Nisan’da düzenlenen toplantıda, Çin merkez bankası ve maliye bakanlığından yetkililerin yanı sıra HSBC’nin de dahil olduğu yerli ve yabancı bankaların yöneticileri de yer aldı.

Çin Maliye Bakanlığı toplantıda Çin’de faaliyet gösteren tüm büyük yabancı ve yerli bankaların temsil edildiğini söyledi. Kaynaklara göre, yetkililer bankacılara ülkenin 3,2 trilyon dolarlık dış rezervlerini korumak için neler yapılabileceğini sordu.

TAYVAN SENARYOSU MU?

Toplantıya katılan yetkililer ve katılımcılar belirli bir senaryodan bahsetmese de bazı kaynaklar konunun Tayvan olabileceğini düşünüyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Çin’in de yıllardır sorunlu bir bölge olan Tayvan’da bir hamle yapabileceği konuşuluyordu.

Toplantı hakkında bilgi veren kaynak, “Çin Tayvan’a saldırırsa, Çin’in ve batı ekonomilerinden ayrılması Rusya’nınkinden çok daha şiddetli olacak. Çünkü Çin’in ekonomik ayak izi dünyanın her yerine dokunuyor” dedi.

YIKIM BÜYÜK OLUR

Hong Kong merkezli danışmanlık şirketi Orient Capital Research’ün genel müdürü Andrew Collier, Çin hükümetinin çok az alternatifi olduğu ve ABD mali yaptırımlarının sonuçlarının feci olacağı için endişelenmekte haklı olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Collier, “ABD’nin Çin’e karşı büyük yaptırımlar uygulaması zor. Bu nükleer bir savaşta karşılıklı garantili yıkım gibi” ifadelerini kullandı.

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