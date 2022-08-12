Çinli 5 kamu şirketi New York Borsası’ndan çıkacak

Washington ve Pekin arasındaki gerilim düzeyi artarken Çin merkezli beş kamu şirketi New York Borsası’ndan çıkacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD ile Çin arasındaki diplomatik ve ekonomik gerilim tırmanırken, aralarında China Life Insurance ve petrol devi Sinopec’in de bulunduğu Çinli beş kamu şirketi New York Borsası’ndan çıkacağını duyurdu.

Aluminium Corporation of China (Chalco), PetroChina ve Sinopec Shanghai Petrochemical Co’nun da dahil olduğu Çinli şirketler, yaptıkları ayrı açıklamalarda bu ay sonundan itibaren Amerikan depo sertifikalarının işlemlere kapatılması için başvuru yapacaklarını belirtti. (REUTERS)