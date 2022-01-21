Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte, piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Tıpkı döviz kuru gibi, enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak, bu hususta da ülkemizi sahil-i selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan, basın açıklamasında bulundu.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* Hak ve özgürlüklerden, ekonomideki rekorlara kadar tüm başarılarımızın arkasında hükümetimizin azmi yanında MÜSİAD gibi kuruluşlarımızın da emeği bulunuyor. Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen, hamdolsun birlik ve beraberlik içinde, özellikle kederine kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor. Corona virüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu görüyoruz.

* Gerek geçen seneye ait büyüme rakamlarımız, gerek 2021 yılına ait rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur. Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak, istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır. Bu çok büyük bir başarıdır.

“4 ÖNEMLİ BAŞLIK SÜREKLİ OLARAK GÜNDEMİMİZDE”

* Tüm dünyanın ekonomik manevralarını, istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde, biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için 4 önemli başlık sürekli olarak bizim gündemimizde. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim…

* Bütün bunları getirip dayadığımız yer 2 önemli altyapıdır. Bu da istikrardır, güvendir. Bunları hiçbir zaman kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Türkiye, ekonomi modeliyle önceliğimiz, bu söylediğim dört başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu amaçla başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine gereken her türlü desteği sunuyoruz, sunacağız.

* 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte, piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz.

ENFLASYON MESAJI

* Tıpkı döviz kuru gibi, enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak, bu hususta da ülkemizi sahil-i selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz.

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