Dallas Fed: Rus petrolü olmazsa resesyon kaçınılmaz olur

ABD'de Dallas Fed ekonomistleri, Rusya'nın enerji ihracatının yaptırımlar dolayısıyla kesilmesi durumunda küresel ekonomik durgunluğun kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali gerekçesiyle Rusya'ya dönük yaptırımlar artarken, ABD'den küresel ekonomi için durgunluk uyarısı geldi.

ABD Merkez Bankası Fed’e bağlı 12 eyalet merkez bankasından biri olan Dallas Fed’in ekonomistleri, 2022'de Rus enerji ihracatının devam etmemesi durumunda küresel ekonominin resesyondan muhtemelen kaçınamayacağını öne sürdü.

1991 HATIRLATMASI

Ekonomistler Lutz Kilian ve Michael Plante tarafından kaleme alınan ve Dollas Fed tarafından bugün paylaşılan makalede, “2022’nin geri kalanında Rusya’nın enerji ihracatının büyük kısmı piyasadan çekilirse, küresel bir ekonomik gerileme kaçınılmaz görünüyor” denildi.

Çalışmada, böylesi bir durumda yaşanacak resesyonun, 1991'de yaşanandan daha uzun süreli olabileceği uyarısı da yer aldı.

1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ve Körfez Savaşı'nın ardından petrolde arz şoku yaşanmış ve bu durum küresel ekonomik durgunluğu tetiklemişti.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırması, o dönem savaş kaynaklı arz şokunun etkisini hafifletmiş ve durgunluk bir yıldan az sürmüştü.

‘BU SONUÇ BEKLENMİYORDU’

Finansal kurumların Rus enerji ihracatını desteklemeyi reddetmesinin risk yaratan temel unsur olduğunu belirten ekonomistler, “ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları başlangıçta kasıtlı olarak Rus enerji ihracatını dışarıda bıraktığından, bu sonuç büyük ölçüde beklenmiyordu” dedi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yardım sağlamayacağının sinyallerini verdiği göz önüne alındığında, Rusya'nın kısılan arzını telafi etmesinin zor olabileceğine işaret eden ekonomistler, ABD kaya petrolü üreticilerinin “tedarik zinciri darboğazları, işgücü kıtlıkları ve kamu yatırımcılarının sermaye disiplini konusundaki ısrarları nedeniyle kısıtlandığını” vurguladı.

‘YAPTIRIMLARIN AŞILMASI DURUMU HAFİFLETEBİLİR’

Petrol ithal eden bazı ülkelerin, mevcut finansal yaptırımları aşarak ya da alternatif para birimlerini kullanarak Rus petrolünü almak için alternatif ödeme yöntemleri aradığını aktaran ekonomistler, bu durumun finansman zorluklarının neden olduğu olumsuz sonuçları hafifletmeye yardımcı olabileceğini savundu.

Rusya'nın enerji arzının düşmesinin enflasyonu artırıp harcamaları baskılayacağını belirten uzmanlar, “Talepteki yıkıma, özellikle Avrupa’da, yüksek doğal gaz fiyatlarının ve diğer emtia fiyatlarının durgunluk etkisi muhtemelen yardımcı olacaktır” dedi.

PETROLDE ‘YENİ YAPTIRIM’ YÜKSELİŞİ

Petrolde AB’nin Rusya’ya yönelik ambargo planı endişesinin ardından şimdi de ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağına ilişkin haber akışı fiyatları yukarı çekti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden’ın, Avrupa’daki temasları kapsamında Rusya’ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

ABD tipi ham petrol 111 doları aşarken, Brent petrolde 117 doların üzerini test etti.

ANZ Banking Group Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes piyasaların Avrupa’da yapılacak görüşmeleri kesinlikle yakından takip ettiğini, bu görüşmelerde Avrupa’nın Rus petrolü de dahil olmak üzere yaptırımlarını genişletmesinin oyun değiştirici bir gelişme olacağını belirtti.

PETROL BORU HATTINDA HASAR

Jeopolitik gelişmeler yanında petrolde fiziki piyasada da bazı olumsuz gelişmeler kaydedildi. Karadeniz’e çıkan Kazak-Rus petrol boru hattında olumsuz hava koşullarının yarattığı hasar dolayısıyla günlük akış 1 milyon varil düşürüldü.

ABD ham petrol stokları ise geçen hafta 4,3 milyon varil gerileme kaydetti.

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